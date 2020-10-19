Экс-мэра Норильска осудили за халатность после аварии на ТЭЦ-3

Суд признал бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина виновным по статье «Халатность» после разлива топлива на ТЭЦ-3. Уголовное дело в отношении чиновника возбудили 11 июля 2020 года, через полтора месяца после аварии.
Ринат Ахметчин
Фото: ТАСС
Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русской Арктике. По оценкам некоторых специалистов, для полного восстановления пострадавших земель могут потребоваться десятки лет. В данный момент Росприроднадзор судится с «Норникелем» по поводу суммы ущерба: предприятие считает сумму завышенной и предлагает заплатить в семь раз меньше.
При расследовании обстоятельств разлива нефтепродуктов проведен анализ содержимого одного из мессенджеров, используемых бывшим тогда главой Норильска Ахметчиным Р. В. Полученные сведения позволили выявить признаки преступной халатности, выразившейся в несвоевременном вводе режима ЧС и повлекшей существенное увеличение размера причиненного вреда», — рассказал Александр Бастрыкин «Российской газете».
Суд приговорил обвиняемого к шести месяцам исправительным работ с удержанием 15% зарплаты, сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.
Ритан Ахметчин стал мэром Норильска в 2017 году. 11 июля 2020 года в отношении Ахметчина возбудили уголовное дело по статье халатность, а уже 21 июля чиновник подал в отставку в связи с тем, что ему было «высказано недоверие» по результатам борьбы с коронавирусом.
Помимо экс-мэра Норильска, фигурантами уголовных дел после аварии на ТЭЦ-3 стали директор предприятия Павел Смирнов и главный инженер Алексей Степанов. Их обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Дело также завели на сотрудницу Ростехнадзора, проверявшую ТЭЦ-3.
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