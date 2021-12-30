Экс-мэр Томска Александр Макаров о приговоре Ивану Кляйну: Это заказ

Первый избранный мэр Томска Александр Макаров прокомментировал приговор, вынесенный Ивану Кляйну. Ранее судья Советского районного суда Николай Хабаров приговорил Ивана Кляйна к двум годам колонии, а также лишил на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.
«Это заказ в чистом виде. Ни за что не поверю, зная осторожность Ивана Григорьевича и его аккуратность в работе, что он мог использовать свое служебное положение в личных целях. Да и нужды у него такой не было. Они просто гробят управленческие кадры. Судьи сейчас не самостоятельны в своих решениях, делают, что им прикажут. Я много гуляю по Томску, разговариваю с людьми, не встретил ни одного человека, который бы плохо о нём отзывался. Томск был одним из последних городов, где выбирали мэра, но какой идиот теперь на эту должность пойдет. Трёх подряд мэров осудили. Боятся теперь люди этой мэрской доли», — рассказал Александр Макаров ТВ2.
Иван Кляйн — третий подряд мэр, который становится фигурантом уголовных дел.
Его предшественник, Николай Николайчук, покинувший пост мэра в 2013 году из-за разногласий с областной властью, спустя год стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий при ремонте одной из городских дорог (ст. 286 УК РФ). 24 декабря 2015 года Советский районный суд Томска признал Николайчука виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно с запретом занимать должности в органах власти на срок три года. Также суд удовлетворил гражданский иск к Николайчуку о возмещении причиненного им ущерба в размере 4,7 млн рублей. Свою вину Николайчук не признал.
В 2010 году был вынесен приговор первому избранному мэру Томска Александру Макарову. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении коммерческим структурам земельных участков, в вымогательстве, взяточничестве и приговорили к 12 годам колонии. Считалось, что это был самый жесткий приговор мэру российского города на тот период.