Экс-мэр Томска Александр Макаров о приговоре Ивану Кляйну: Это заказ

Первый избранный мэр Томска Александр Макаров прокомментировал приговор, вынесенный Ивану Кляйну. Ранее судья Советского районного суда Николай Хабаров приговорил Ивана Кляйна к двум годам колонии, а также лишил на три года права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

«Это заказ в чистом виде. Ни за что не поверю, зная осторожность Ивана Григорьевича и его аккуратность в работе, что он мог использовать свое служебное положение в личных целях. Да и нужды у него такой не было. Они просто гробят управленческие кадры. Судьи сейчас не самостоятельны в своих решениях, делают, что им прикажут. Я много гуляю по Томску, разговариваю с людьми, не встретил ни одного человека, который бы плохо о нём отзывался. Томск был одним из последних городов, где выбирали мэра, но какой идиот теперь на эту должность пойдет. Трёх подряд мэров осудили. Боятся теперь люди этой мэрской доли», — рассказал Александр Макаров ТВ2.