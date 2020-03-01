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01 марта,
2020
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Новости

Экс-мэр Новосибирска получил медаль «К 140-летию Сталина»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Бывшему главе Новосибирска Ивану Индиноку вручили медаль «К 140-летию Сталина».

Иван Индинок принял участие в работе очередного пленума новосибирского обкома КПРФ. Он получил медаль ЦК КПРФ «К 140-летия Сталина» из рук действующего мэра Анатолия Локтя, который поблагодарил его за работу.

Анатолий Локоть и Иван Индинок
Анатолий Локоть и Иван Индинок
Фото: kprfnsk.ru

– Я должен напомнить, что на плечи Ивана Ивановича легла ответственность за развитие нашего города, – отметил Анатолий Локоть. – В тяжелейшие 90-е годы, когда не было денег, не работали заводы, процветал бандитизм. Первое решение, чтобы нашим ветеранам были предоставлены льготы, подписала администрации под управлением Ивана Индинок.


Как сообщает пресс-служба КПРФ, почетный житель Новосибирска Иван Индинок отметил, что такие великие люди, как Иосиф Сталин, рождаются раз в несколько столетий. 


По данным из открытых источников, Иван Индинок родился в 1938 году в Красноярском крае, окончил Томский политехнический институт. Он работал на промышленных предприятиях Новосибирска, с 1981 года — в структурах горкома КПСС. В декабре 1991 года был назначен главой администрации Новосибирска. 


Мэром Новосибирска с 2014 года является первый секретарь местного отделения КПРФ Анатолий Локоть. В 2019 году в Новосибирске в День Победы открыли памятник Иосифу Сталину. Ранее петицию против установки бюста «вождя народа» подписали больше 11 тысяч человек. В церемонии открытия монумента принимал участие Анатолий Локоть. По его словам, установка памятника — это «решение народа».

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