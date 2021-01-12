Экс-мэр Горно-Алтайска заплатит 1,5 млн за хищение муниципального Land Cruiser

С иском о возмещении ущерба в суд обратился прокурор республики. Ранее суд признал Облогина виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как установили во время процесса, будучи мэром, Виктор Облогин в 2012-2013 годах получил автомобиль Toyota Land Cruiser (Prado) 2008 года, принадлежащий городской администрации, путем обмана с использованием подложных документов.





«В рамках рассмотрения гражданского дела суд согласился с требованием прокурора республики и принял решение о взыскании с Облогина в пользу муниципального образования «Город Горно-Алтайск» рыночной стоимости автомобиля Toyota Land Cruiser 120 (Prado) 2008 года выпуска (1,5 млн рублей)», — говорится в сообщении.





Отметим, Виктор Облогин был главой администрации Горно-Алтайска с 1992 по 2017 год. Ранее его судили за незаконное изъятие из бюджета более 7 млн рублей и ущерб муниципалитету на 107 млн рублей. За это Виктор Облогин получил четыре года условно. Сам бывший мэр считает свои дела политическими.









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