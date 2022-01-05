Экс-координатор красноярского штаба Навального* уехал из России

«Непросто, но мы добрались и подали на политическое убежище. Здесь же есть друзья, которые помогают и с жильем, и работой. Если активизмом называть тред, который я веду в Твиттере, то заниматься активизмом я не перестану. А так много житейских дел надо сделать, уже будучи в штатах», — рассказал активист.

Ранее Маркелов был координатором красноярского штаба Навального*, позже перешел на работу в штаб в Новосибирске. В сентябре 2020 активист участвовал в выборах в городской совет Новосибирска. Во время предвыборной компании неизвестные несколько раз громили агитационные кубы Маркелова. Позже активиста сняли с выборов якобы из-за некачественных подписей — сам он сичтает, что конкуренты подослали нескольких людей, которые поставили подписи в его поддержку, а затем сменили прописки задним числом.

Он был одним из кандидатов, которых во время своей поездки по Сибири поддержал Алексей Навальный. В Новосибирске команда политика записала фильм-расследование, речь в котором шла в том числе о качестве жилья в скандальном жилмассиве «Просторный» — его строительством занималась фирма местного депутата от «Единой России» Алексея Джулая, выступавшего конкурентом Маркелова на выборах.

В октябре полиция Новосибирска обратилась в суд с просьбой взыскать 2,8 млн рублей за работу на январском митинге в поддержку Навального с местных активистов, которых посчитала его организаторами. Среди ответчиков по иску был в том числе Маркелов и экс-координатор местного штаба Навального* Сергей Бойко (также уехал из России).

Напомним, 28 декабря 2021 года об отъезде из России объявил бывший сотрудник томского штаба Навального* и депутат городской думы Андрей Фатеев — он рассказал ТВ2, что покинул страну после уголовного дела в отношении экс-координатора уфимского штаба Навального* Лилии Чанышевой.

Ранее в этот же день московские силовики задержали другого городского депутата Ксению Фадееву — она была координатором регионального штаба* в Томске до разгрома их сети. Фадееву подозревают в организации экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 282.1 УК — от 7 до 12 лет колонии) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК — штраф до 120 тысяч рублей).

Суд избрал Фадеевой в качестве меры пресечения запрет определенных действий: ей запретили участвовать в массовых мероприятиях, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, сотрудников экстренных служб и следователей.

*Сеть региональных штабов Навального признана в России экстремистской организацией