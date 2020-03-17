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17 марта,
2020
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Новости

Экс-губернатору Новосибирской области выплатили компенсацию за незаконное уголовное преследование

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Суд обязал Минфин РФ выплатить экс-главе Новосибирской области Василию Юрченко компенсацию за незаконное уголовное преследование. Бывший губернатор также добивается компенсации морального вреда и возмещения денег, потраченных на адвокатов. 

Экс-губернатору Новосибирской области выплатили компенсацию за незаконное уголовное преследование
Фото: «Тайга.Инфо»

Иск о компенсации за незаконное уголовное преследование Василий Юрченко подал в конце января 2020 году. Как рассказали в суде изданию «ТАСС», исковые Юрченко требования удовлетворены частично — решено выплатить экс-губернатору 300 тысяч рублей.

Еще одно заявление Василий Юрченко подал в Железнодорожный районный суд Новосибирска. Изначально он требовал компенсации морального вреда в 3,3 млн рублей, позже к этой сумме добавились расходы на адвокатов в размере 4,2 млн рублей.

Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область с 2010 по 2014 год. В мае 2014 он лишился поста в связи с утратой доверия, а СК завел на экс-губернатора два уголовных дело: охалатности и превышении полномочий. Постановление в возбуждении дело о халатности было отменено, но по делу о превышении полномочий суд приговорил Юрченко к трем годам лишения свободы условно.

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