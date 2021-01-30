Экс-главу здравоохранения Омской области объявили в розыск из-за дела о борьбе с COVID-19

Уголовное дело возбудили в отношении Ирины Солдатовой и директора казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктора Бабикова и других лиц. Они подозреваются по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)

Экс-министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба СК по Омской области.

По версии следствия, Ирина Солдатова, Виктор Бабиков и другие лица заключали государственные контракты с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19.





«В результате этих противоправных действий региональному министерству здравоохранения причинен значительный материальный ущерб в сумме более 105 миллионов рублей, — пояснили в СК.





Сообщается, что Ирина Солдатова никак не реагировала на вызовы следователя и скрывалась за границей. Суд заочно заключил Ирину Солдатову под стражу, также экс-министра объявили в международный розыск.





Ирина Солдатова стала министром здравоохранения в апреле 2020 года, до этого она занимала должность советника губернатора Омской области Александра Буркова. Предыдущий министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков покинул свой пост, так как губернатор региона назвал меры по сдерживанию коронавирусной инфекции недейственными.





Уже в ноябре прошлого года Ирину Солдатову сняли с должности из-за нехватки мест в ковидных госпиталях в Омске. Тогда машины скорой помощи привезли пациентов с COVID-19 к зданию регионального Минздрава, так как в больницах заболевших отказались принимать из-за нехватки мест.