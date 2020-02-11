Экс-глава томского МЧС Бегун не признает вину по новому уголовному делу
Бывший начальник регионального МЧС Михаил Бегун, которого по второму уголовному делу обвиняют в превышении должностных полномочий, заявил в суде о своей невиновности, сообщает «Интерфакс-Сибирь».
«Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Я внимательно слушал сейчас и до этого ознакомился с обвинением. Поэтому я хотел бы, чтобы мне, помимо всех сносок и юридических терминов, простыми словами объяснили. Но в этом ракурсе свою вину я не признаю», — цитирует агентство Михаила Бегуна.
По словам гособвинителя, в 2017 году Бегун распорядился срочно подготовить документы для оформления лицензии на пожаротушение для ООО «БАРС». Однако компания не имела необходимого для этого вида деятельности оборудования, помещения и квалифицированного персонала. Документ, который, по версии следствия, помог получить Бегун, позволил руководству компании заключить договоры об обеспечении мер пожарной безопасности с ТРЦ «Изумрудный город», ТЦ «МираМикс», ТЦ «Зеркальный риф», а также с Томским госуниверситетом на обслуживание объектов в поселке Киреевск.
При этом ООО «БАРС» лицензируемого вида деятельности никогда не осуществляло, специализированной пожарной техникой не обладало и, соответственно, не могло обеспечить на должном уровне деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, что могло повлечь за собой тяжкие последствия, – сказал гособвинитель в суде.
Отметим, рассмотрение дела по существу началось сегодня, 11 февраля. Первое заседание в Ленинском районном суде назначалось на 16 января 2020 года, но его перенесли. Второе уголовное дело в отношении Михаила Бегуна возбудили следователи регионального УФСБ в феврале 2019 года. По статье о превышении должностных полномочий Михаил Бегун может получить еще до четырех лет лишения свободы.
Напомним, впервые Михаила Бегуна задержали 24 июля 2018 года и на основании материалов регионального ФСБ обвинили в получении взятки в 300 тысяч рублей от руководителя ООО «Сибирский центр исследований, консультаций и экспертиз» Максима Сысоева. Эти деньги, по версии следователей, должны были пойти на оплату услуг адвокатов для коллег из Кемеровского МЧС, которых судят по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». За взятку, как утверждают следователи, Михаил Бегун обещал помочь получить лицензию компании. Это было поручено врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Анатолию Мащицкому. Свою вину Михаил Бегун не признал, а также в ходе судебного заседания отказался отвечать на вопросы гособвинения и судьи.
В июле 2019 года по первому уголовному делу суд назначил Михаилу Бегуну наказание в виде семи лет колонии строгого режима и штраф в 900 тысяч рублей (трехкратный размер суммы взятки).
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