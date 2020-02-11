Экс-глава томского МЧС Бегун не признает вину по новому уголовному делу

Бывший начальник регионального МЧС Михаил Бегун, которого по второму уголовному делу обвиняют в превышении должностных полномочий, заявил в суде о своей невиновности, сообщает «Интерфакс-Сибирь».





«Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Я внимательно слушал сейчас и до этого ознакомился с обвинением. Поэтому я хотел бы, чтобы мне, помимо всех сносок и юридических терминов, простыми словами объяснили. Но в этом ракурсе свою вину я не признаю», — цитирует агентство Михаила Бегуна.





По словам гособвинителя, в 2017 году Бегун распорядился срочно подготовить документы для оформления лицензии на пожаротушение для ООО «БАРС». Однако компания не имела необходимого для этого вида деятельности оборудования, помещения и квалифицированного персонала. Документ, который, по версии следствия, помог получить Бегун, позволил руководству компании заключить договоры об обеспечении мер пожарной безопасности с ТРЦ «Изумрудный город», ТЦ «МираМикс», ТЦ «Зеркальный риф», а также с Томским госуниверситетом на обслуживание объектов в поселке Киреевск.