Экс-глава томского лесного департамента не признает вину в суде

Экс-начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, не признал свою вину во время рассмотрения дела по существу в суде, сообщает «Интерфакс-Сибирь».





«Не признаю себя виновным ни по одной из двух статей УК РФ», — сказал Михаил Малькевич.





Рассмотрение дела началось в четверг в Кировском районном суде Томска. Уголовное дело в отношении экс-главы лесного департамента возбудили в феврале 2019 года. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию уже после ареста. В СИЗО Малькевич находился с февраля 2019 года, в августе того же года ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде.