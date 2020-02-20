Экс-глава томского лесного департамента не признает вину в суде
Экс-начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, не признал свою вину во время рассмотрения дела по существу в суде, сообщает «Интерфакс-Сибирь».
«Не признаю себя виновным ни по одной из двух статей УК РФ», — сказал Михаил Малькевич.
Рассмотрение дела началось в четверг в Кировском районном суде Томска. Уголовное дело в отношении экс-главы лесного департамента возбудили в феврале 2019 года. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию уже после ареста. В СИЗО Малькевич находился с февраля 2019 года, в августе того же года ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Экс-чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Малькевич в 2017 году инициировал введение в области чрезвычайного режима и обеспечил заключение контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор, а планировала привлечь для работ посредника. В результате цена госконтракта была завышена на сумму почти 14 млн рублей. Также, по материалам дела, он дал указание лесхозам подготовить авиаплощадки в интересах компании, которая занималась обработкой леса, ООО «РТК». Этим компания сэкономила на работах 1,58 млн рублей. Уголовное дело возбуждалось по материалам регионального управления ФСБ.
Михаилу Малькевичу также вменяют, что при предоставлении участков под заготовку он изначально завышал цену аукционов с целью ограничить конкуренцию и не ограничить участие в них ИП и части юрлиц. Прокуратура запросила взыскать с экс-начальника 13,9 млн рублей ущерба.
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