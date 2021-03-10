Экс-глава облизбиркома Эльман Юсубов назначен на должность советника Председателя ЦИК

«Мы очень сожалеем о вашем уходе, но с уважением отнеслись к вашему решению. Подчеркну, что двери Центральной избирательной комиссии всегда для вас открыты», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания.

Она предложила Эльману Юсубову должность советника на общественных началах.





«Много лет вы честно обеспечивали выборы в Томской области, создали здоровую избирательную систему в регионе и тяжелым трудом добились авторитета и доверия жителей области. Вклад ваш огромен, ваш пример достоин подражания», — подчеркнула Памфилова.





Эльман Юсубов в ответном слове сказал, что новый председатель томского облизбиркома обречен следовать предыдущему курсу, направленному на публичное доверие избирателя, иначе он будет сметен волной недовольства жителей региона.