Экс-глава облизбиркома Эльман Юсубов назначен на должность советника Председателя ЦИК

Бывший глава Избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов займет должность советника Председателя ЦИК.
В начале марта Эльман Юсубов покинул пост председателя избирательной комиссии Томской области.
«Мы очень сожалеем о вашем уходе, но с уважением отнеслись к вашему решению. Подчеркну, что двери Центральной избирательной комиссии всегда для вас открыты», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания.
Она предложила Эльману Юсубову должность советника на общественных началах.
«Много лет вы честно обеспечивали выборы в Томской области, создали здоровую избирательную систему в регионе и тяжелым трудом добились авторитета и доверия жителей области. Вклад ваш огромен, ваш пример достоин подражания», — подчеркнула Памфилова.
Эльман Юсубов в ответном слове сказал, что новый председатель томского облизбиркома обречен следовать предыдущему курсу, направленному на публичное доверие избирателя, иначе он будет сметен волной недовольства жителей региона.
Напомним, что 1 марта Эльман Юсубов покинул пост главы облизбиркома, который занимал с 2008 года. Эксперты связали отставку с грядущей избирательной кампанией, в которой власть не хочет повторения результатов прошлогодних выборов в Гордуму, оказавшихся провальными для «Единой России».
В Томске представители партии ЛДПР вышли на одиночные пикеты в поддержку Эльмана Юсубова. В качестве возможного кандидата на пост главы облизбиркома источники ТВ2 называют начальника департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Ростислава Радзивила.
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