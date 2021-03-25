Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев о пожаре в «Зимней вишне»: «Было похоже на поджог»

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев написал в соцсетях, что пожар в «Зимней вишне» мог быть поджогом. ТЦ загорелся 25 марта 2018 года из-за грубых нарушений противопожарной безопасности. В пожаре погибли 60 человек, большинство из них дети. После случившегося Тулеев ушел в отставку.

Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой - 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение, – заявил экс-глава Кузбасса. – Доказательств этого у меня нет. Само здание этого торгового центра было словно специально выстроенная ловушка. Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети? Пожарная сигнализация вообще не работала, а вентиляция действовала в обратном направлении, внутрь здания, тем самым ещё больше раздувая пламя. … Следственные органы дадут ответы.

Аман Тулеев добавил, что в пожаре погибла его 11-летняя племянница Таня: в тот день она пошла с одноклассниками в кино. Бывший губернатор также поблагодарил всех, кто поддержал его «в те страшные дни»: бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, героя СССР Геннадия Зайцева, космонавта Алексея Леонова, отшельницу Агафью Лыкову и патриарха Кирилла. Об уголовных делах о коррупции и халатности в отношении руководителей кемеровского МЧС Аман Тулеев не упомянул.





Напомним, кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» загорелся 25 марта 2018 года из-за грубых нарушений противопожарной безопасности. В пожаре погибли 60 человек, большинство из них дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. По версии следствия, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.





По делу о гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» к уголовной ответственности привлекли 15 человек. Совладелец ТЦ, бывший томский футболист Вячеслав Вишневский после пожара пытался скрыться, но в марте 2019 года его задержали в Польше.





Вишневского обвиняют в даче взятки в особо крупном размере организованной преступной группе, во главе которой была начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Помимо нее, в эту группу входили ее сын Эдуард Комков и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. Именно им в 2013-2014 годах, по версии следствия, Вишневский передал взятку в размере семи миллионов рублей. За это он рассчитывал на бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Во время заседания Вячеслав Вишневский не признал своей вины в предъявленных обвинениях.





Среди фигурантов оказались бывший начальник кузбасского МЧС Александр Мамонтов, глава управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Григорий Терентьев, экс-руководитель первого отряда противопожарной службы Кузбасса Андрей Бурсин и начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, тушившие ТЦ. Мамонтова в Терентьева обвиняют в халатности: по версии следствия, они не проверяли соблюдение требований противопожарной безопасности в «Зимней вишне». Мамонтову также предъявлено обвинение в растрате1,8 млн бюджетных рублей: следствие считает, что он нанял трех сотрудников, которые не работали, но получали зарплату. Андрея Бурсина следственный комитет считает виновным в том, что он не провел разведку в горящем здании и должным образом не организовал спасение людей. В здании изолятора бывший пожарный пытался покончить с собой. Сергей Генин, которого СК обвинил в смерти 37 человек из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, также не признал своей вины.





Суд продолжает рассматривать уголовные дела техдиректора компании-собственника здания, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации и сотрудника ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. На скамье подсудимых также находится гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова, которую неоднократно уведомляли о недостатках системы противопожарной безопасности здания.





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