Экс-глава Госстройнадзора Кузбасса получила 18 лет колонии по делу «Зимней вишни»

Комкову признали виновной в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег и получении взятки. Суд установил, что в 2013-2014 годах женщина получила взятку в 7 млн рублей от совладельца ТРЦ «Зимняя вишня», экс-футболиста «Томи» Вячеслава Вишневского. За эти деньги глава кузбасского Госстройнадзора закрыла глаза на нарушения при реконструкции здания ТРЦ.

«Признать Комкову Танзилю Камильевну виновной в совершении преступлений <...> Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — цитирует судью ТАСС. Комковой также на 12 лет запретили занимать государственные должности. Она должна будет выплатить штраф в 80 миллионов рублей.

Посредниками при передаче взятки выступили сын Комковой Эдуард и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко — на счета его компании по поддельному договору на проектирование поступили деньги, которые сообщники затем обналичили. Комков получил 10 лет колонии, Чередниченко — 15.

Также реальный срок получила заместительница Комковой Светлана Шенгерей, которая внесла в акт обследования здания «Зимней вишни» недостоверные данные о выполненных работах. Она получила 7 лет колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как заявила старший помощник прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, гособвинение удовлетворено приговором, несмотря на то, что изначально прокуратура просила для обвиняемых сроки от 8 до 21 года лишения свободы.

В ноябре Заводской районный суд Кемерова признал виновными восьмерых фигурантов дела «Зимней вишни». Руководителей ТРЦ обвиняли в оказании услуг, повлекших смерть людей, а участвовавшие в тушении здания пожарные — в халатности. Им назначили от 6 до 14 лет лишения свободы.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, 37 из которых дети. Еще 79 человек пострадали. Причиной возгорания стала протекающая крыша: вода залила светильник, после чего в проводке произошло короткое замыкание. Было установлено, что в здании не работала противопожарная сигнализация, а все эвакуационные выходы были закрыты.