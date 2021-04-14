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14 апреля,
2021
Новости

Экс-глава цыганской общины в Томске подозревается в сбыте героина

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Бывший глава цыганской общины задержан в Томске в ходе спецоперации. 63-летнего мужчину подозревают в сбыте героина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Подельник получил от покупателя, который действовал в рамках оперативного эксперимента, меченые купюры. В дальнейшем банкноты были изъяты у 63-летнего бывшего главы цыганской общины», — сообщает пресс-служба полиции.


В задержании участвовали оперативники по контролю за оборотом наркотиков и бойцы регионального спецподразделения «Гром».


В его квартире сотрудники полиции обнаружили травматический пистолет, предположительно переделанный под стрельбу боевыми патронами, и один патрон калибра 7,62 мм. Также изъят другой пистолет, который находился в бардачке автомобиля. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на баллистическую экспертизу.


«По имеющимся данным, подозреваемый имеет связи в криминальном мире и давал указания членам своей семьи по сбыту наркотических средств. Известно, что его жена, два сына, племянник и племянница, родной брат и три снохи были ранее задержаны полицейскими за наркопреступления и в настоящее время отбывают наказания в исправительных учреждениях», — сообщает УМВД.


Возбуждено уголовное дело. Мужчины заключены под стражу.

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