Экс-директор управления ГО и ЧС по Томской области обвиняется в незаконном списании 6,5 тысячи респираторов

Экс-директор «Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Фамилия обвиняемого не называется.

«По версии следствия, обвиняемый в июне 2019 года при заключении с АО «Полигон» государственного контракта на оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию средств индивидуальной защиты (респираторов), на утилизацию 15 тысяч указанных респираторов, достоверно знал, что срок гарантийного хранения 6,5 тысячи указанных респираторов не истек и они не подлежали списанию», — сообщает региональное ведомство.





В рамках государственного контракта находившиеся на балансе учреждения респираторы, в том числе с не истекшим гарантийным сроком хранения, были переданы АО «Полигон» и уничтожены.





В результате действий обвиняемого ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» причинен ущерб на сумму более 2,5 миллиона рублей.

