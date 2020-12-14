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14 декабря,
2020
Новости

Экс-директор управления ГО и ЧС по Томской области обвиняется в незаконном списании 6,5 тысячи респираторов

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Экс-директор «Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Фамилия обвиняемого не называется.

«По версии следствия, обвиняемый в июне 2019 года при заключении с АО «Полигон» государственного контракта на оказание услуг по сбору, транспортированию и обезвреживанию средств индивидуальной защиты (респираторов), на утилизацию 15 тысяч указанных респираторов, достоверно знал, что срок гарантийного хранения 6,5 тысячи указанных респираторов не истек и они не подлежали списанию», — сообщает региональное ведомство.


В рамках государственного контракта находившиеся на балансе учреждения респираторы, в том числе с не истекшим гарантийным сроком хранения, были переданы АО «Полигон» и уничтожены.


В результате действий обвиняемого ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» причинен ущерб на сумму  более 2,5 миллиона рублей.

Начальник юридического отдела ОГУ «УГОЧСПБ» Томской области Светлана Шиман отказалась комментировать данную ситуацию ТВ2, равно как и называть фамилию бывшего директора. Согласно данным интернета до Алексея Петрова томским управлением ГО и ЧС руководили Юрий Гладун и Алексей Пономарев.

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