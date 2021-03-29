Экс-депутат Быков спросил из СИЗО, нужно ли ему баллотироваться в Госдуму

Красноярский экс-депутат и бизнесмен Анатолий Быков спросил из СИЗО земляков, стоит ли ему участвовать в выборах в Госдуму РФ. Политик находится под арестом по обвинению в организации убийств и руководстве преступными группами, но имеет право участвовать в выборах.

В сентябре 2021 года пройдут выборы в различные органы власти. Сегодня Анатолий Быков получает большое число писем, где ему задают вопросы, не намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы, — цитирует Тайга.инфо адвоката Быкова Алексея Прохорова. — <…> Принять участие в выборах — это большая ответственность перед теми людьми, которые доверили ему свои голоса. Это большая финансовая и организационная нагрузка, поскольку на сегодня Анатолий Быков, если и намерен принимать участие в выборах, то сделает это ни от каких-либо политических партий, а только как самовыдвиженец.

Через адвоката политик спросил красноярцев, получит ли он поддержку жителей региона, если пойдет на выбору самовыдвиженцем по одномандатному округу. Предложения красноярцев будут собирать в течение семи дней под видеообращением адвоката. 20 апреля 2020 года истек срок по предыдущей судимости Анатолия Быкова. До тех пор, пока идет следствие и он не имеет новых судимостей, Быков может право участвовать в выборах.





Алексей Прохоров добавил, что 20 лет назад Быков баллотировался в заксобрание Красноярского края из СИЗО и набрал достаточно голосов, чтобы получить депутатский мандат.





7 мая 2020 года по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября суд постановил отпустить Анатолия Быкова из СИЗО под домашний арест до 6 декабря. Было решено, что следствие по его делу закончено и подсудимый не сможет на него повлиять. Однако сразу после решения экс-депутата задержали по новому уголовному делу об убийстве Андрея Неколова в январе 2005 года.





Лидер красноярского отделения партии «Патриотов России» Иван Серебряков в разговоре с «Тайгой.инфо» заявил, что задержание Анатолия Быкова связано с грядущими выборами в Госдуму, а публицист Максим Шевченко назвал дело в отношении экс-депутата «политической расправой».





Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель. Он входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и был его совладельцем. В 2002 году Анатолия Быкова осудили за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно. Впоследствии Быков отсудил у российских властей в Страсбурге одну тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. По истечении срока судимость была погашена, но из-за привлечения к уголовной ответственности по тяжкой статье Быков лишился права участвовать в выборах на 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России». По данным «Тайги.инфо», Анатолий Быков обсуждал с партией «Родина» участие в выборах в Госдуму в 2021 году.



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