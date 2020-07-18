Экс-депутат Анатолий Быков: «Признаю вину только в том, что остался живой»

Красноярский экс-депутат и бизнесмен Анатолий Быков прокомментировал в письме обвинения в организации убийств и руководстве преступными группами, по которым находится в СИЗО. Текст письма публикует издание «Тайга.инфо» со ссылкой на сторонника арестованного политика.

В письме Анатолий Быков заявляет, что он был лидером в политике, спорте и на Красноярском алюминиевом заводе, но «никогда не возглавлял никаких преступных сообществ».

Я сегодня признаю вину только в одном: что остался живой! В смутное время 90-х годов и сегодня являюсь патриотом нашего Отечества и своего народа!, — пишет арестованный политик. — Я хочу сказать всем большое человеческое спасибо — за то, что вы у меня есть!

Напомним, Анатолия Быкова задержали 7 мая по обвинению в организации двух убийств. Следствие считает, что в 90-е Быков был главой банды и после конфликта из-за денег один из членов банды вместе со своим другом совершили на него покушение. В ответ Быков решил их убить и поручил сделать это Владимиру Татаренкову — своему знакомому и также главе банды. Один из исполнителей убийства был задержан и дал на Быкова показания. Позднее экс-депутату предъявили обвинение в руководстве преступными группами «в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений».





В июне Анатолий Быков обратился к Владимиру Путину из СИЗО. В письме экс-депутат утверждал, что в России «власть не верит своему народу, а народ не верит власти», и «мы подошли к краю пропасти».





Лидер красноярского отделения партии «Патриотов России» Иван Серебряков в разговоре с «Тайгой.инфо» заявил, что задержание Анатолия Быкова связано с грядущими выборами в Госдуму, а публицист Максим Шевченко назвал дело в отношении экс-депутата «политической расправой».





Анатолий Быков — известный красноярский предприниматель. Он входил в совет директоров Красноярского алюминиевого завода и был его совладельцем. В 2002 году Анатолия Быкова осудили за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова. Мещанский суд Москвы приговорил Анатолия Быкова к шести с половиной годам условно.





Впоследствии Быков отсудил у российских властей в Страсбурге одну тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек. По истечении срока судимость была погашена, но из-за привлечения к уголовной ответственности по тяжкой статье Быков лишился права участвовать в выборах на 15 лет. Этот запрет истекает в 2020 году. Анатолий Быков возглавляет региональное отделение партии «Патриоты России». По данным «Тайги.инфо», Анатолий Быков обсуждал с партией «Родина» участие в выборах в Госдуму в 2021 году.





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