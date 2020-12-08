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08 декабря,
2020
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Экс-чиновник томской мэрии предстанет перед судом за взятку в 150 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Региональный СК завершил расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального Управления ФСБ,  по обвинению бывшего председателя комитета строительного контроля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска Павла Аникина в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).


По версии следствия, обвиняемый в июне 2020 года получил через посредника 100 тысяч рублей как часть оговоренной взятки в размере 150 тысяч рублей за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию гаражного кооператива в Томске, заведомо зная об отсутствии действующего разрешения на строительство указанного гаражного комплекса, договора аренды земельного участка, на котором он расположен, и несоответствии его проектной документации.

Павел Аникин был арестован в июне 2020 года и помещен в СИЗО. «По предварительным данным, денежные средства им были получены через третьих лиц от коммерческой структуры в Томске», — рассказал тогда собеседник агентства.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено и материалы дела направлены в Советский районный суд Томска.

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