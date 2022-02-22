Экотехнопарк планируют обустроить на месте мусорного полигона под Томском

Сейчас на полигоне закончен технический этап рекультивации – смонтирована дренажная система, завершено устройство противофильтрационного экрана и возведение глиняной «рубашки», выполнено устройство полок и дорог для эксплуатации объекта. По завершении технического этапа стартуют агротехнические и фитомелиоративные мероприятия, включая посев трав.

Экотехнопарк может появиться на месте мусорного полигона в деревне Новомихайловка под Томском, построят его после рекультивации, сообщает пресс-служба Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ).

«Идея экотехнопарка состоит в том, чтобы площадка бывшего полигона ТБО имела нулевой углеродный след, – рассказал проректор по научной работе ТГАСУ Павел Елугачев. – У нас есть понимание, что инфраструктуру, которую можно создать на рекультивированном полигоне, можно отапливать теплом, выделяемым самим же полигоном. Эту энергию, также можно использовать в производстве, химической промышленности, сельскохозяйственном комплексе. Опыт, который мы можем получить в такой «живой лаборатории» уникален».

Создание экотехнопарка объединит несколько научных лабораторий и производственных площадок. По оценкам ученых ТГАСУ с помощью газа, выделяемого одним миллионом кубометров мусора, можно вырабатывать до одного мегаватта электроэнергии в год. При этом запасы отходов, захороненные на полигоне в Новомихайловке, ученые оценивают в 34 миллиона кубометров. Но усложняет задачу разнородность мусорной массы, там есть металл, древесина, органические отходы. Проект многогранен. И в нем могут участвовать ученые из разных направлений. Сейчас исследователи ТГАСУ работают совместно с научной командой Политеха.

«Внутри тела полигона продолжаются физико-химические и биологические процессы. Приведу интересный факт – под глиняной рубашкой, по нашим расчетам, за счет химических реакций, сейчас температура от +10 до 30 градусов и выше, – сообщил Павел Елугачев. – Те отходы, которые за десятилетия эксплуатации полигона были накоплены, сейчас разлагаются и при этом выделяют тепло, различные газы, главным образом – метан и примеси. Задача наших исследований состоит в том, чтобы использовать это тепло, газ и жидкий фильтрат с минимальным ущербом для природы. При этом одновременно очищать и использовать полезную энергию».

Рекультивация полигона ТБО в Новомихайловке стартовала в 2020 году в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Полигон площадью 54 гектара эксплуатировался с 1964 года вплоть до 2010.