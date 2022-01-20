Экономист детского соцучреждения и предприниматель получили условные сроки за мошенничество

Советский районный суд Томска признал виновными в мошенничестве в крупном размере 42-летнюю женщину и 35-летнего мужчину, сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, с июня по сентябрь 2018 года экономист областного государственного социального учреждения для детей договорилась с предпринимателем о совместном хищении денег из бюджета. Женщина заключила с предпринимателем фиктивные договоры на поставку продуктов для детей, подготовила документы об их исполнении. После на основании этих документов выплатила предпринимателю 250 тысяч рублей. Этими деньгами, уточняют в прокуратуре, экономист и предприниматель распорядились по своему усмотрению.

Суд принял во внимание, что подсудимые ранее не были судимы и имеют несовершеннолетних детей, а также частично погасили причиненный ущерб и приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 30 тысяч рублей. Мужчина получил четыре года условно с испытательным сроком четыре года и штраф 40 тысяч рублей.