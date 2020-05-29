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29 мая,
2020
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Новости

Экологи выберут самый «зеленый офис» Томска

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды во второй раз проводит конкурс «Зеленый офис». Участниками могут стать любые фирмы, а также индивидуальные предприниматели. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Экологи выберут самый «зеленый офис» Томска

Организаторы предлагают компаниям рассказать о своем опыте внедрения ресурсосберегающих технологий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду.


«Не все организации могут установить в офисах ресурсосберегающее оборудование или дорогостоящие экотехнологии, которые окупаются в перспективе. Однако многие осознано отказываются от одноразовой посуды, озеленяют территории и отправляют сырье на переработку. В рамках конкурса мы выбираем и готовы тиражировать лучшие и при этом бюджетные экопрактики», — приводит пресс-служба слова директора ОГБУ «Облкомприрода» Юлии Лунёвой.


Узнать, как можно принять участие в конкурсе, можно тут.  Заявки принимаются до 30 сентября.

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