Экологи против создания Крапивинского водохранилища

В конце февраля 2020 года губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов подписали соглашение о реализации проекта по завершению строительства Крапивинской ГЭС.

Создание Крапивинского водохранилища нанесет огромный ущерб животному и растительному миру, считает томский эколог Андрей Баздырев . «Завершение строительства Крапивинского гидроузла — это уничтожение мест обитания и произрастания видов, включенных в региональную и федеральную Красные книги, исчезновение ценнейших пойменных местообитаний (места массового размножения рыб, птиц и млекопитающих), существенное ухудшение условий обитания ценных видов рыб: хариуса, тайменя, ленка, нельмы и др.», — рассказал ТВ2 эколог.

При этом плановые или тем более аварийные сбросы из водохранилища в летний сезон могут приводить к массовой гибели обитающих в пойме Томи животных, в том числе в Томской области, как это регулярно происходит в Иркутской и Новосибирской областях.

Точную оценку ущерба экосистемам без конкретных параметров проекта экологам пока произвести сложно, но, учитывая масштабы объекта, они считают, что экологический вред может составить сотни миллиардов рублей. «С учетом затрат на строительство это делает реализацию этого проекта экономически нецелесообразным и экологически безответственным», — считает Андрей Баздырев.

Сергей Цивилев, напротив, считает, что Крапивинский гидроузел позволит решить ряд экологических проблем Кузбасса. «Объект даст возможность контролировать паводки на Томи и при этом сделает реку снова полноводной. Ввод гидроузла улучшит водоснабжение городов. Плюс к этому появится экологически чистый источник электроэнергии, гидроэлектростанция», – отметил губернатор Кузбасса после подписания соглашения.





В настоящий момент остатки гидротехнических сооружений (включая плотину, аварийно-эксплуатационный водосброс и здание ГЭС с водосбойником) – прибежище рыбаков, дайверов, руферов, любителей селфи и охотников за металлической арматурой. Консервация гидроузла фактически осталась незавершенной, и денег на охрану этого объекта не выделили.





«Возобновление строительства Крапивинского гидроузла нецелесообразно, – утверждает директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак. – Маломощная ГЭС действительно проектировалась как буферная, в целях улучшения качества воды в Томи. И попутно маломощная ГЭС должна была вырабатывать электроэнергию. Но для Кузбасса такой объем (не более трехсот мегаватт) никакой роли не играет. К тому же восстановление гидроузла – это затраты, измеряемые в миллиардах рублей. Ведь потребуется очистить ложе водохранилища, восстановить остатки плотины. При этом сроки окупаемости проекта несоизмеримо огромны».





Доктор биологических наук, член Общественной палаты Кемеровской области Андрей Куприянов уверен, что нужно ставить вопрос не о строительстве, а о ликвидации объекта, представляющего угрозу для окружающей среды и людей. Такое заключение еще в 1993 году вынесла государственная экспертиза, и в проведении дополнительных исследований нет необходимости. Тем более в угольном регионе.





Для справки: строительство гидроузла мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато еще в 1976 году. Тогда целью было создание водохранилища для водозабора, а также создание эффективного источника генерации и защита территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. Проектом гидроузла, который выполнил институт Ленгидропроект, была предусмотрена дорога по гребню плотины, которая придет на смену паромной переправе. Строительство гидроузла было приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием. К тому моменту было выполнено порядка 50 % работ.





ПОДДЕРЖИ ТВ2!