Эколог: в Томской области погибают припоселковые кедровники

Активисты просят власти региона принять срочные меры по сохранению припоселковых кедровников. Из-за распространения союзного короеда, пострадали кедровые леса общей площадью почти 1,5 тыс. га. Очаги заражения обнаружены уже в 12 кедровниках на территории Томского и Кожевниковского районов.

Просьбы спасти кедровники поступают от жителей населенных пунктов Большое и Малое Протопопово, Лучаново, Ипатово, Богашево, Вершинино, Старо-Лоскутово. В кедровниках засыхают деревья, за последние два года они пожелтели, на большой территории образовался сухостой.



«Союзный короед морозоустойчив, в Сибири у него практически нет естественных врагов. Также эти насекомые легко перелетают на десятки километров. Сложность в борьбе с данным вредителем в том, что он не восприимчив к внешней обработке. Выявить чужеродного вредителя на раннем этапе трудно, жук скрыт под корой и обнаруживает себя, когда дереву уже нанесен непоправимый ущерб. Об этом свидетельствует изменение окраски кедра. Он начинает заселять кедры с макушки, где кора тоньше, в результате на пораженных деревьях на макушках образуется рыжая хвоя. Только физическое исключение зараженного дерева из общей массы может принести реальную помощь. Санитарные рубки – единственный эффективный метод в борьбе против распространения союзного короеда. Однако, согласно федеральному законодательству, в лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах, к которым относятся припоселковые кедровники, запрещена заготовка древесины, в том числе и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий», — рассказал эксперт тематической площадки Народного фронта «Экология» в Томской области Андрей Акулов.



Активисты предложили провести лесопатологические обследования в зараженных лесах, принять коллегиальное решение по назначению санитарных рубок и дальнейшим компенсационным лесопосадкам. В настоящее время Минприроды готовит концепцию временных правил рубок промежуточного пользования в орехово-промысловых зонах.



«Кедровники – уникальное сибирское явление, это самые ценные лесонасаждения в Томской области. Два года назад опасный чужеродный вредитель, обитающий в хвойных лесах Западной Европы, впервые поселился в Томской области. Если не вмешаться в ситуацию, уникальные кедровые леса могут погибнуть. Мы предлагаем передать право принимать решения по назначению санитарных рубок в кедровниках в случаях их массового поражения опасными лесными вредителями в целях защиты и спасения леса на региональный уровень», — рассказала депутат Законодательной Думы Томской области Екатерина Радионова.