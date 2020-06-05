Эколог о катастрофе на Таймыре: из-за движения вечной мерзлоты надо принимать меры на всех арктических объектах

Разлив 21 тысячи тонн дизтоплива в Красноярском крае, из-за которого ввели режим ЧС федерального характера, удалось локализовать. Об этом, а также о предполагаемых причинах и виновниках аварии рассказал ТВ2 исполнительный директор открытой экологической платформы «Российские зеленые» и депутат красноярского городского совета Сергей Шахматов, находящийся сейчас на месте разлива в Норильске.

На сегодня (5 июня – прим.редакции) выполнено первое дело, которое нужно было сделать – это локализация непосредственно разлива. Никакие объемы дальше реки Амбарной точно не уйдут, – рассказал Шахматов. – ​ Необходимо максимально быстро собрать разлившееся дизельное топливо и провести рекультивационные работы. Безусловно, необходимо провести экспертизу экологического вреда, в том числе биологическому разнообразию, и на основе экспертизы составить план по реабилитации пострадавшей территории, сколько бы времени и ресурсов это не заняло.

Чтобы не допустить подобных аварий в будущем, считает Сергей, нужно принять меры, компенсирующие возможные риски из-за движения вечной мерзлоты. Причем сделать это нужно не только на объектах в Норильске, но и во всей арктической зоне России.

«Конечно, необходимо было более детальное обследование этих резервуаров. Здесь вопрос к Ростехнадзору, специалисты которого два месяца назад обследовали объект и выдали положительное заключение по эксплуатации», - отмечает эколог.

Анализируя причины аварии Сергей говорит о сочетании техногенного и климатического факторов: из-за повышения температур в Заполярье ускорилось смещение грунтов, что могло привести к просадке бетонной площадки, на которой, находилась емкость с дизтопливом.

Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, из-за чего разлив мог дойти до Карского залива. Изначально был введен режим ЧС межмуниципального уровня, но общественники и экологи заявляли, что есть законные основания для введения ЧС федерального уровня. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, ущерб оценивают в десятки миллиардов рублей.





Несмотря на сообщения о локализации разлива экологическая ситуация остается крайне сложной, поскольку пока не ясно, каким образом утилизировать тысячи тонн разлившихся по большой территории нефтепродуктов.





На совещании о мерах по устранению последствий аварии Владимир Путин раскритиковал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса и призвал к ответу главу МЧС Евгения Зиничева. Зиничев ответил, что министерство узнало об аварии лишь 31 мая, через два дня после аварии.





Однако, как сообщает издание «Медиазона», на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю о разливе сообщили 29 мая в 12:55 по местному времени. По данным газеты «Коммерсант», в Москве об аварии на ТЭЦ-3 узнали уже через полчаса.





Эколог Сергей Шахматов же в разговоре с корреспондентом ТВ2 рассказал, что ТЭЦ-3 сразу сообщила об аварии в МЧС Норильска, а те, в свою очередь, передали информацию в ГУ МЧС по Красноярскому краю.





Ростехнадзор сейчас напоминает о том, что ранее уже предупреждал Норникель о проблемах с хранением топлива на объектах компании.





Возбуждены уголовные дела по статьям «порча земли», «загрязнение вод», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и по статье «халатность» из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации.





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