Эколог Андрей Быздырев против вырубки тополей на проспекте Ленина
Эколог и член ландшафтной комиссии Андрей Баздырев категорически против сноса тополей и других деревьев для озеленения проспекта Ленина от Лагерного сада до пл. Ново-Соборной.
«Представленный проект не имеет никакой экологической целесообразности, — пишет Андрей Баздырев в комментарии к проекту протокола заочного заседания ландшафтной комиссии № 12 от 12.05.2020. — Древесные насаждения на рассматриваемом участке пр-та Ленина были существенно испорчены сносом деревьев в 2011-12 гг. Высаженные в тот период отдельные липы к настоящему времени так и не приобрели требуемых защитных и декоративных свойств (высаживались саженцы 2-4 м высотой), существующие липы в летний период регулярно поражаются вредителями, увеличилась запыленность и загазованность проспекта. Таким образом, в настоящее время здесь требуется досадка крупных саженцев (не менее 5 м) быстрорастущих растений (тополь, ива) с длительным периодом вегетации и хорошими защитными свойствами, а также разнообразных кустарников».
Молодые липы на проспекте Ленина регулярно поражаются не только вредителями природного происхождения. Так, весной десятки лип были уничтожены рекламной компанией «Зонд-реклама». Позже рекламщики пообещали заменить варварски обрезанные липы на Ленина саженцами аналогичных пород, а заместитель мэра Вячеслав Черноус высказал сожаление, что административная ответственность за варварскую обрезку зеленых насаждений Кодексом Томской области об административных правонарушениях не предусмотрена.
Напомним, что в рамках озеленения проспекта Ленина в планах компании ООО «Зеленстрой» снос 81 дерева. Силами специалистов-дендрологов ООО «Зеленстрой» была проведена подеревная съемка существующих зеленых насаждений по пр. Ленина от Лагерного сада до пл. Ново-Соборной и выявлено, что почти сотню деревьев нужно снести.
Проектом предлагается к сносу 71 экз. тополей, 5 экз. вязов и 5 экз. ивы в неудовлетворительном состоянии, или 7,5 % существующих древесных насаждений.
Размещение предусмотренных проектом благоустройства зеленых насаждений возможно без сноса существующих деревьев (за исключением отдельных тополей, пораженных трутовыми грибами, которых на рассматриваемом участке не более 15), считает член ландшафтной комиссии Андрей Баздырев. Также он обращает внимание, что предлагаемые на замену породы деревьев и кустарников не отвечают экологическим требованиям к зеленым насаждениям, расположенным вдоль улицы с интенсивным транспортным движением. Некоторые из них не подходят, т. к. чувствительны к различного рода загрязнениям.
При этом согласно представленному проекту деревья будут заменены в основном на кустарники. «Предлагаю либо согласовать только снос тополей, пораженных трутовыми грибами (их около 15) и подсыхающего вяза, и подрезку отдельных ветвей, с досадкой предусмотренных проектом благоустройства деревьев и кустарников, либо рассмотреть этот вопрос на специальном очном заседании ландшафтной комиссии с приглашением всех членов ландшафтной комиссии, независимых экспертов и СМИ, поскольку данный проект имеет существенное экологическое, эстетическое и социальное значение и его реализация в предлагаемом формате нанесет существенный ущерб жителям города».
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