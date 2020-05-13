Эколог Андрей Быздырев против вырубки тополей на проспекте Ленина

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Эколог и член ландшафтной комиссии Андрей Баздырев категорически против сноса тополей и других деревьев для озеленения проспекта Ленина от Лагерного сада до пл. Ново-Соборной.



«Представленный проект не имеет никакой экологической целесообразности, — пишет Андрей Баздырев в комментарии к проекту протокола заочного заседания ландшафтной комиссии № 12 от 12.05.2020. — Древесные насаждения на рассматриваемом участке пр-та Ленина были существенно испорчены сносом деревьев в 2011-12 гг. Высаженные в тот период отдельные липы к настоящему времени так и не приобрели требуемых защитных и декоративных свойств (высаживались саженцы 2-4 м высотой), существующие липы в летний период регулярно поражаются вредителями, увеличилась запыленность и загазованность проспекта. Таким образом, в настоящее время здесь требуется досадка крупных саженцев (не менее 5 м) быстрорастущих растений (тополь, ива) с длительным периодом вегетации и хорошими защитными свойствами, а также разнообразных кустарников».

Молодые липы на проспекте Ленина регулярно поражаются не только вредителями природного происхождения. Так, весной десятки лип были уничтожены рекламной компанией «Зонд-реклама». Позже рекламщики пообещали заменить варварски обрезанные липы на Ленина саженцами аналогичных пород, а заместитель мэра Вячеслав Черноус высказал сожаление, что административная ответственность за варварскую обрезку зеленых насаждений Кодексом Томской области об административных правонарушениях не предусмотрена.

Напомним, что в рамках озеленения проспекта Ленина в планах компании ООО «Зеленстрой» снос 81 дерева. Силами специалистов-дендрологов ООО «Зеленстрой» была проведена подеревная съемка существующих зеленых насаждений по пр. Ленина от Лагерного сада до пл. Ново-Соборной и выявлено, что почти сотню деревьев нужно снести.

Проектом предлагается к сносу 71 экз. тополей, 5 экз. вязов и 5 экз. ивы в неудовлетворительном состоянии, или 7,5 % существующих древесных насаждений.