Экоактивисты Академгородка выступают против создания парково-культурной зоны близ трамплина

Мы крайне возмущены этим обстоятельством. Мы требуем освободить это уникальное место от ведения там бизнеса, от коммерческих проектов и любого строительства. Такой уникальный по красоте уголок не может быть местом для бань, гостиниц и беседок, для частного бизнеса, – говорится в обращении. – Мы очень хотим восстановить и сохранить это уникальный кусочек природы, этот изумительный ландшафт, восстановить краснокнижные растения, произрастающие там, кустарники и придать этому месту статус природоохраняемого. Статус памятника природы. И единственное что там требуется – это сохранение его.