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28 мая,
2021
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Новости

Экоактивисты Академгородка выступают против создания парково-культурной зоны близ трамплина

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Группа жителей Академгродка выступила против проекта благоустройства территории возле большого трамплина, предложенного Эдуардом Симкиным. Горожане опасаются, что благоустройство «погубит уникальный уголок природы».

Экоактивисты Академгородка выступают против создания парково-культурной зоны близ трамплина

Напомним, Эдуард Симкин предлагает реконструировать большой лыжный трамплин и создать вокруг него парково-культурную зону  с музеем и семейным парком. 


По мнению части жителей Академогородка и экоактивистов, с появлением гостиницы «Академия» пространство близ трамплина «превратилось в стройку, в коммерческий проект, единственной целью которого являются получение прибыли путем эксплуатации уникальной природы». В обращении инициативной группы говорится, что вокруг гостиницы вырубают здоровые деревья, застраивают лес банями и беседками, ограждают территорию заборами.

Мы крайне возмущены этим обстоятельством. Мы требуем освободить это уникальное место от ведения там бизнеса, от коммерческих проектов и любого строительства. Такой уникальный по красоте уголок не может быть местом для бань, гостиниц и беседок, для частного бизнеса, –  говорится в обращении. – Мы очень хотим восстановить и сохранить это уникальный кусочек природы, этот изумительный ландшафт, восстановить краснокнижные растения, произрастающие там, кустарники и придать этому месту статус природоохраняемого. Статус памятника природы. И единственное что там требуется – это сохранение его.

Активисты отмечают, что обращались в прокуратуру и администрацию Томска, где им в разные годы отвечали, что часть построек на улице Королева возвели самовольно. При этом отмечается, что «изменения рельефа в местности в районе малых трамплинов связано с обустройством трассы «Акробатика»». В ближайшее время активисты намерены направить новые обращения по поводу вырубки сосен и незаконных постройках.


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