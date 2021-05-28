Экоактивисты Академгородка выступают против создания парково-культурной зоны близ трамплина

Группа жителей Академгродка выступила против проекта благоустройства территории возле большого трамплина, предложенного Эдуардом Симкиным. Горожане опасаются, что благоустройство «погубит уникальный уголок природы».
Напомним, Эдуард Симкин предлагает реконструировать большой лыжный трамплин и создать вокруг него парково-культурную зону с музеем и семейным парком.
По мнению части жителей Академогородка и экоактивистов, с появлением гостиницы «Академия» пространство близ трамплина «превратилось в стройку, в коммерческий проект, единственной целью которого являются получение прибыли путем эксплуатации уникальной природы». В обращении инициативной группы говорится, что вокруг гостиницы вырубают здоровые деревья, застраивают лес банями и беседками, ограждают территорию заборами.
Мы крайне возмущены этим обстоятельством. Мы требуем освободить это уникальное место от ведения там бизнеса, от коммерческих проектов и любого строительства. Такой уникальный по красоте уголок не может быть местом для бань, гостиниц и беседок, для частного бизнеса, – говорится в обращении. – Мы очень хотим восстановить и сохранить это уникальный кусочек природы, этот изумительный ландшафт, восстановить краснокнижные растения, произрастающие там, кустарники и придать этому месту статус природоохраняемого. Статус памятника природы. И единственное что там требуется – это сохранение его.
Активисты отмечают, что обращались в прокуратуру и администрацию Томска, где им в разные годы отвечали, что часть построек на улице Королева возвели самовольно. При этом отмечается, что «изменения рельефа в местности в районе малых трамплинов связано с обустройством трассы «Акробатика»». В ближайшее время активисты намерены направить новые обращения по поводу вырубки сосен и незаконных постройках.
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