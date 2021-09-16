Екатерина Радионова: «Новые люди» заставят власть работать для жителей

Любой человек способен взять на себя ответственность и изменить мир вокруг себя к лучшему. Путь это будет даже его кусочек – подъезд дома, двор с детской площадкой или школа, где нет отопления. Именно так – еще на школьной скамье – проявила свой характер Екатерина Радионова, депутат Думы Томского района. Вместе со старшеклассниками она устроила «сидячую забастовку» в здании местной администрации. — У нас в школе в поселке Белый яр отключили отопление, даже писать было невозможно, потому что паста замерзала. Мы тогда пришли в администрацию, сели на пол и начали петь «Вставай, страна огромная!». Это успело снять районное телевидение и в итоге нам сделали котельную, — вспоминает с улыбкой Екатерина, когда ее спрашивают о первых шагах на общественном поприще.

С решения локальных проблем и началась общественная деятельность Екатерины Радионовой. Так, несколько лет вместе с жителями деревни Петрово им удалось спасти от вырубки кедровый лес. И пошло-поехало… Активисты объединяются и самоорганизуются, чтобы вместе добиться решения наболевших проблем, будь то разбитые дороги, разваливающиеся остановочные павильоны или земля, которую пытаются незаконно захватить ушлые коммерсанты.

Быть депутатом – значит работать

В прошлом году Радионова выиграла выборы в Думу Томского района. — У нас в округе накопилось много проблем, на которые чиновники годами закрывали глаза. Нехватка школ и детских садов, отсутствие развивающего досуга для детей, проблемы с транспортным сообщением…. А еще на 6000 жителей Зоркальцевского поселения нет ни одной аптеки. При этом у главы в кабинете вся стена в грамотах, — рассказывает Екатерина. — Я отношусь ответственно к своей работе, хожу на все заседания, участвую в социально-экономическом комитете районной Думы. У районных депутатов мало полномочий, но на локальном уровне кое-что мне уже удалось сделать. По словам Радионовой, в той или иной степени все муниципалитеты области испытывают одинаковые сложности. Их корень в недостатке финансирования. Выход она видит в повышении эффективности расходование средств – и в перераспределении налогов, за которое ратует партия «Новые люди». — Ненормально, когда 75% наших налогов уходит в Москву и лишь четверть средств остаются в регионах. Должно быть наоборот, — уверена народная избранница.

От новой дороги – к новой России

Когда чиновник не хочет слышать людей или разводит руками (рад был бы помочь, но денег нет), в дело вступает гражданская ответственность и самоорганизация. Так, например, было в Петрово. — ГИБДД вынесла представление администрации: необходимо провести ямочный ремонт. А там ответили, что могут только предоставить щебень и асфальтовую крошку, а на остальное нет денег. Мы нашли людей с техникой, которые своими силами заасфальтировали ямы. А затем добились внесения дороги в план капремонта, который проведут уже на бюджетные средства, — рассказывает Радионова. По ее словам, когда представители законодательной и исполнительной власти действуют в тесной связке с жителями – не просто решают с позиции «нам видней», а выстраивают диалог, проводят «не для галочки» слушания и обсуждения – в итоге выигрывают все стороны.

За единый организм и контроль

Занимаясь активной общественной, а затем и депутатской деятельностью, Екатерина не раз сталкивалась с проблемами, которые нельзя решить на уровне муниципалитета. Вот почему важно, чтобы депутаты всех уровней работали в связке. — Наша команда, команда партии «Новые люди» идет на выборы, чтобы еще эффективнее вести свою работу. Чтобы асфальтировали и засыпали дороги, строили школы и поликлиники, благоустраивали дворы и общественные пространства, — говорит Екатерина Радионова, обращаясь к жителям Томского района. — 19 сентября приходите на избирательные участки и голосуйте. Для решения старых проблем пора выбрать Новых людей!