Екатерина Морозова из Томской области вышла в финал международного музыкального проекта «Ты – супер!»

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Екатерина Морозова из села Цыганово Зырянского района Томской области вышла в финал международного музыкального проекта «Ты – супер!» телеканала НТВ. 13-летняя Катя участвует в конкурсе во второй раз. Первый раз она попала в проект в 2018 году. На этот раз девочка вышла на сцену с песней «Because of you» американской певицы Kelly Clarkson. «Волшебный, просто божественный голос с первых секунд околдовал каждую клеточку тела. Ее голос, словно игривый ручеек, старался пробить мощные каменные преграды, а потом хлынул в зал огромной неудержимой волной», — пишет издание moscow.sm-news.ru.

Диана Арбенина высказалась первой: «Такая взрослость и такая уверенность! Я с большим наслаждением нажала на зеленую кнопку! Я вижу, как ты растешь, как ты взрослеешь и как набираешься опыта! Мне было очень приятно!».

Игорь Крутой : «Настолько это все было благородно! Поздравляю!»

Ёлка, вспоминая прошлое выступление Кати с песней группы «Сливки», отметила: «Иногда ловлю себя на мысли, что чувствую от детей такую огромную мощь! Ты совершенно другая, поразительные метаморфозы! Это очень круто!»

Алексей Воробьев подчеркнул: «Тебе было сложнее всех сегодня, потому что на сцене, кроме тебя, света и стойки больше не было ничего! И удивительно, этого было достаточно! Спасибо, это было грандиозно! Ты молодец!»



Фото: с личной страницы Кати Морозовой во ВКонтакте

Программа «Ты супер!» — это российский международный телевизионный музыкальный проект на телеканале НТВ. Его участниками становятся воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных и опекунских семей в возрасте от 7 до 18 лет. Для тех, кто попал в проект проводятся уроки вокального и сценического мастерства, предоставляется возможность участия в престижных выступлениях и конкурсах.

Катя Морозова воспитывается под опекой. Она любит петь, поэтому занимается вокалом в Зырянской детской школе искусств. У девочки разносторонние таланты и увлечения. Помимо пения, она любит танцевать, хорошо рисует, увлекается аниме. Свои многочисленные рисунки в стиле аниме Катя выкладывает на своей страничке во «ВКонтакте».

Фото: с личной страницы Кати Морозовой во ВКонтакте

«Девочка — круглая отличница, очень добрая, мягкая и ранимая, но при этом всегда добивается поставленной цели, занимается вокалом с девяти лет и уже принимала участие в суперсезоне «Ты супер!». Сейчас Катя занимается в секции «Шахматы», любит танцевать, хорошо рисует японское аниме и хочет побывать в Японии. Девочка мечтает стать знаменитой, а еще хочет много путешествовать», — говорится в сообщении НТВ.

В четвертом сезоне принимают участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Азербайджана и Эстонии. 8 ноября состоялся выпуск шоу, в котором жюри назвали имена четырех финалистов. Среди них и наша Екатерина Морозова.