«Эхо войны и лихие 90-е годы»: Сергей Жвачкин назвал причины снижения рождаемости

Так он сообщил, что на 1 января численность населения Томской области составила 1 миллион 70 тысяч 300 человек, сократившись за год на 8,9 тысячи жителей.

«В этом показателе примерно равные доли занимают миграционная и естественная убыль. В чем причина? Во-первых, спад рождаемости — его мы с вами наблюдаем с 2015 года в целом по стране. Это эхо войны и лихие 90-е годы. Но хочу сказать: женщины в Томской области не стали меньше рожать — просто рожениц стало меньше, то есть наша социальная политика сработала и здесь. Во-вторых, из-за эпидемии практически остановились миграционные потоки. А для студенческой столицы России — города-университета — это имеет определяющее значение. В-третьих, к сожалению, после десятилетнего периода снижения смертности в 2020 году по понятным причинам зафиксирован ее рост», — рассказал Сергей Жвачкин.





Но есть и хорошая новость, по мнению губернатора: «По данным Томскстата, численность сельского населения в нашей области в 2020 году выросла на тысячу человек. Это результат системной работы государства, национальных и региональных проектов. Возможно, тысяча — это немного, но это уже тенденция и свидетельство того, что наш аграрный бизнес и сельский уклад в целом все больше привлекают людей»

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Полностью посмотреть отчет губернатора можно здесь.