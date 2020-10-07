«Эх, судьба, судьба косая...» : ТЮЗ открывает театральный сезон комедией

17 октября Томский ТЮЗ откроет новый, 42-й, театральный сезон премьерой «Эх, судьба, судьба косая...» — комедии по мотивам сказки Михаила Салтыкова-Щедрина «Самоотверженный заяц». Несмотря на то, что показы для зрителей в зале начались уже в сентябре, официальное открытие нового сезона для артистов и сотрудников театра большое событие. С 17 марта театр был закрыт на карантин и, конечно, все соскучились по живому общению.

Автор пьесы и режиссёр новой постановки — Дамир Салимзянов. Спектакль станет его первой режиссёрской работой в Томском ТЮЗе, хотя в театре несколько лет назад шёл спектакль «Странный принц» по написанной им пьесе. Дамир Салимзянов — заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики, главный режиссер Глазовского драматического театра «Парафраз», драматург, художник-постановщик.





Визуальное решение спектакля сочиняет художник Нина Чурсина, участвовавшая в создании многих томских постановок. В постановочной группе и режиссёр по пластике Надежда Бобрикова, композитор Виталий Сокол и художник по свету Наталия Гара.

К текстам классика режиссёр решил обратиться ради вечно актуальной сатиры. Именно в таком ключе звучит у Салтыкова-Щедрина тема бесконечного терпения, воспринимаемого в нашей стране по традиции как добродетель. Любые свои проблемы герои нового спектакля постоянно оправдывают судьбой. Мол, такое предназначение у нас, ничего не поделаешь. Эта мысль и стала заглавной, дав название спектаклю.





В этой картине мира яркими красками нарисована настоящая история любви Зайца и Зайки, которым достались непростые времена. Они совсем молоды и переживают первое серьёзное взаимное чувство, однако сталкиваются с миром умудрённых жизнью взрослых, стремящихся давать бесконечные советы.





Премьерные показы пройдут 17 и 18 октября, начало в 18:00.





До этого можно посмотреть спектакли для детей «Рыжая история» и «Маленькие человечки» 10 и 11 октября, и постановку для взрослых «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» 14 октября.