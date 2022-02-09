«ЭФКО» приглашает томичей на лекторий про историю создания аэротакси Hi-Fly

Компания «ЭФКО» приглашает томичей на образовательный онлайн-лекторий «Аэротакси Hi-Fly. История создания». 11 февраля в 15:00 по томскому времени (11:00 — по московскому) все, кто интересуется техникой и воздухоплаванием, сможет задать свои вопросы руководителю проекта Павлу Королькову. Участие по предварительной регистрации — здесь.
Первый беспилотный полет Hi-Fly Taxi состоялся в октябре 2021 года. На разработку текущей версии аэротакси потребовалось менее года. Hi-Fly Taxi может совершать беспилотные полеты дальностью до 15 километров и перевозить грузы массой до 120 килограмм.
С чем связан интерес к проекту?
«Жизнь в городе сегодня – это вызов. Если бы у людей была возможность работать в центре города, а жить на природе, за город уехало бы до 70% всех горожан. Чистый воздух, тишина. Стоит один раз это попробовать, и в город не захочется возвращаться. Но транспортная доступность – главная проблема. Аэротакси может исправить ситуацию, стать массовым, быстрым, комфортным транспортом, которое не вредит природе. Hi-Fly Taxi — важнейшая часть наших инвестиций в здоровое будущее», — объясняет исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов.
Зарегистрироваться на лекторий «Аэротакси Hi-Fly. История создания»
«ЭФКО» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России, известный по торговым маркам «Слобода», Altero и Hi!.
Инновационный центр «Бирюч» создан «ЭФКО» в 2013 году. Сегодня это 12 современных лабораторий, которые занимаются научными разработками в области фудтеха, искусственного интеллекта и аэродинамики. Благодаря разработкам ученых центра «ЭФКО» успешно диверсифицирует и создает новые направления бизнеса. В частности, производит ферменты для пищевой промышленности и растительные альтернативы мяса и молока под брендом Hi! Основное внимание разработчиков на данный момент связано с развитием Healthy Innovation: реализацией проектов в области биотехнологий – Hi-Bio; воздухоплавания – Hi-Fly и экологичных топливных элементов – Hi-Energy. В работе над ними участвуют более 300 человек, а также привлечены два научно-технических совета «ЭФКО».
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