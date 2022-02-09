«ЭФКО» приглашает томичей на лекторий про историю создания аэротакси Hi-Fly

Компания «ЭФКО» приглашает томичей на образовательный онлайн-лекторий «Аэротакси Hi-Fly. История создания». 11 февраля в 15:00 по томскому времени (11:00 — по московскому) все, кто интересуется техникой и воздухоплаванием, сможет задать свои вопросы руководителю проекта Павлу Королькову. Участие по предварительной регистрации — здесь .

Первый беспилотный полет Hi-Fly Taxi состоялся в октябре 2021 года. На разработку текущей версии аэротакси потребовалось менее года. Hi-Fly Taxi может совершать беспилотные полеты дальностью до 15 километров и перевозить грузы массой до 120 килограмм.

С чем связан интерес к проекту?

«Жизнь в городе сегодня – это вызов. Если бы у людей была возможность работать в центре города, а жить на природе, за город уехало бы до 70% всех горожан. Чистый воздух, тишина. Стоит один раз это попробовать, и в город не захочется возвращаться. Но транспортная доступность – главная проблема. Аэротакси может исправить ситуацию, стать массовым, быстрым, комфортным транспортом, которое не вредит природе. Hi-Fly Taxi — важнейшая часть наших инвестиций в здоровое будущее», — объясняет исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов.

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