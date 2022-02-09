Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. «ЭФКО» приглашает томичей на лекторий про историю создания аэротакси Hi-Fly
Новости

«ЭФКО» приглашает томичей на лекторий про историю создания аэротакси Hi-Fly

ТВ2 ТВ2

Компания «ЭФКО» приглашает томичей на образовательный онлайн-лекторий  «Аэротакси Hi-Fly. История создания». 11 февраля в 15:00 по томскому времени (11:00 — по московскому) все, кто интересуется техникой и воздухоплаванием, сможет задать свои вопросы руководителю проекта Павлу Королькову. Участие по предварительной регистрации — здесь.

Первый беспилотный полет Hi-Fly Taxi состоялся в октябре 2021 года. На разработку текущей версии аэротакси потребовалось менее года. Hi-Fly Taxi может совершать беспилотные полеты дальностью до 15 километров и перевозить грузы массой до 120 килограмм. 

С чем связан интерес к проекту?

«Жизнь в городе сегодня – это вызов. Если бы у людей была возможность работать в центре города, а жить на природе, за город уехало бы до 70% всех горожан. Чистый воздух, тишина. Стоит один раз это попробовать, и в город не захочется возвращаться. Но транспортная доступность – главная проблема. Аэротакси может исправить ситуацию, стать массовым, быстрым, комфортным транспортом, которое не вредит природе. Hi-Fly Taxi — важнейшая часть наших инвестиций в здоровое будущее», — объясняет исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов.

Зарегистрироваться на лекторий «Аэротакси Hi-Fly. История создания»

«ЭФКО» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России, известный по торговым маркам «Слобода», Altero и Hi!.

Инновационный центр «Бирюч» создан «ЭФКО» в 2013 году. Сегодня это 12 современных лабораторий, которые занимаются научными разработками в области фудтеха, искусственного интеллекта и аэродинамики. Благодаря разработкам ученых центра «ЭФКО» успешно диверсифицирует и создает новые направления бизнеса. В частности, производит ферменты для пищевой промышленности и растительные альтернативы мяса и молока под брендом Hi! Основное внимание разработчиков на данный момент связано с развитием Healthy Innovation: реализацией проектов в области биотехнологий – Hi-Bio; воздухоплавания – Hi-Fly и экологичных топливных элементов – Hi-Energy. В работе над ними участвуют более 300 человек, а также привлечены два научно-технических совета «ЭФКО».

ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.