Эдуарда Галажинского признали лучшим ректором СФО

Общенациональную премию «Ректор года — 2020» вручали 19 ноября на Профессорском форуме в Москве. Ректора ТГУ Эдуарда Галажинского признали ректором года по Сибирскому федеральному округу, сообщает пресс-служба вуза .

«Ректор года» — первая в истории России премия, когда профессорское сообщество — научная элита России — дает независимую общественную оценку ректорам. Мы оценивали вклад ректора комплексно по набору показателей. И оценивали не конкретные вузы, а именно личность их лидеров. Уверен, что оценка профессорского сообщества зачастую не менее важна, чем оценка ведомств», — сказал председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб.





Отмечается, что жюри из экспертов оценивало вклад ректора в развитие вуза, собственные достижения, репутацию и взаимодействия с государством, бизнесом, научным сообществом. Кроме того, в учет принимались медиаактивность, международные связи, применение инноваций в университетах и их цифровизация.





В состав жюри входили ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Российского государственного аграрного университета Владимир Трухачев, президент РУДН Владимир Филиппов, вице-президент РАН Ирина Донник, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской, президент РАО Юрий Зинченко, ректор МГПУ Игорь Реморенко и другие. Возглавил жюри председатель Ассоциации поддержки профессуры Сергей Степашин.





Отметим, премии «Ректор года», «Профессор года», «Декан года» вручались в рамках Профессорского форума.