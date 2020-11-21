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21 ноября,
2020
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Эдуарда Галажинского признали лучшим ректором СФО

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

Общенациональную премию «Ректор года — 2020» вручали 19 ноября на Профессорском форуме в Москве. Ректора ТГУ Эдуарда Галажинского признали ректором года по Сибирскому федеральному округу, сообщает пресс-служба вуза.

Эдуарда Галажинского признали лучшим ректором СФО

«Ректор года» — первая в истории России премия, когда профессорское сообщество — научная элита России — дает независимую общественную оценку ректорам. Мы оценивали вклад ректора комплексно по набору показателей. И оценивали не конкретные вузы, а именно личность их лидеров. Уверен, что оценка профессорского сообщества зачастую не менее важна, чем оценка ведомств», — сказал председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб.


Отмечается, что жюри  из экспертов оценивало вклад ректора в развитие вуза, собственные достижения, репутацию и взаимодействия с государством, бизнесом, научным сообществом. Кроме того, в учет принимались медиаактивность, международные связи, применение инноваций в университетах и их цифровизация.


В состав жюри входили ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор Российского государственного аграрного университета Владимир Трухачев, президент РУДН Владимир Филиппов, вице-президент РАН Ирина Донник, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской, президент РАО Юрий Зинченко, ректор МГПУ Игорь Реморенко и другие. Возглавил жюри председатель Ассоциации поддержки профессуры Сергей Степашин.


Отметим, премии «Ректор года», «Профессор года», «Декан года» вручались в рамках Профессорского форума.

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