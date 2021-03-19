Единый расчетный центр Томской области отменит комиссию при оплате услуг ЖКХ

Ранее сообщалось, что с октября 2020 года из-за изменений федерального законодательства ресурсоснабжающим организациям было запрещено включать плату за услуги платежных агентов в тариф. В итоге банки и почтовые отделения стали брать комиссию. С начала года электроэнергию, тепло и горячую воду без комиссии можно оплатить только в личных кабинетах на сайтах компаний-поставщиков.





«Информация об этом печаталась крупно на каждой квитанции, тем не менее, чаще всего люди узнавали о ней, когда по привычке приходили на Почту или в банк оплатить свет и тепло, а там возникал «дополнительный процент», причем иногда очень существенный, — отмечал депутат гордумы Владимир Самокиш. – Все помним, что квитанции за тепло в эту зиму очень «тяжелые». К примеру, если платеж за коммуналку составляет 7500 рублей, размер комиссионного процента может составить 150 рублей. Чувствительно. Особенно когда на оплату коммуналки может уходить две трети пенсии. Без процента принимают оплату только в кассе на Нахановича, 4а или с помощью единого личного кабинета плательщика в Энергосбыте. Поэтому и собираются люди у кассы, отсюда и толчея».