Единую квитанцию на оплату ЖКХ получат жители Томска

Жители Томска в сентябре 2020 года получат единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. Он объединит в себе платежи за свет, тепло, горячую воду и платежи за газ.

В сентябре в Томске и отдельных населенных пунктах Томского района «ЕИРЦ ТО» выставит платежные документы более 237 тысячам жителей. Также от имени Единого информационно-расчетного центра придут квитанции с коммунальной услугой «Обращение с ТКО» в Асиновский, Зырянский и Первомайский районы. Договор по начислению платы, оформлению платежных документов и сбору денежных средств подписан с региональным оператором «АБФ Логистик».

В платежном документе рассчитан размер ежемесячной платы по каждой услуге в блоке детализация расчета, отдельно выделены исполнители услуг и блок для приема и передачи показаний счетчиков. На лицевой стороне ЕПД размещены реквизиты ресурсоснабжающих организаций, итоговая сумма к оплате, а также единый QR-код для удобства совершения платежей.

«С 1 сентября в городе Томске привычные нашим клиентам офисы «Томскэнергосбыта» работают под брендом «ЕИРЦ ТО». При этом сохраняется время работы центров и пунктов приема, а также традиционный набор услуг по очному обслуживанию, а именно: прием платежей за коммунальные и жилищные услуги, консультации специалистов по начислениям и другим вопросам энергоснабжения, выдача необходимых документов. Мы предлагаем нашим клиентам единое окно для обращений и возможность оплаты единым платежом всех жилищно-коммунальных услуг, консолидированных в ЕПД», — отметил генеральный директор «ЕИРЦ ТО» Алексей Смирнягин.





Оплатить квитанции, как и прежде, можно в пунктах приема платежей Сбербанка и Почты России и через интернет-сервисы, такие как Единый личный кабинет, Сбербанк Онлайн, и иными удобными для клиентов способами.





Для удобства сохранятся и все прежние способы передачи показаний счетчиков. Сообщить данные приборов учета электроэнергии, горячего водоснабжения можно через онлайн-сервис Единый личный кабинет, по единому телефону контакт-центра 75-00-75 и при оплате через офисы обслуживания клиентов ООО «ЕИРЦ ТО». Рекомендуемый период передачи показаний — не позднее 25-го числа каждого месяца.





Получить информацию по работе Единого информационно-расчетного центра, ответы на вопросы, касающиеся начисления и оплаты коммунальных услуг, можно по телефону 75-00-75 или в Едином личном кабинете.





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