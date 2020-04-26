Единственную дорогу до Катайги размыло талыми водами

Транспорт в Верхнекетском районе не может проехать по дороге Степановка — Катайга, дорогу размыло талыми водами. Об этом ТВ2 сообщили очевидцы.

Дорога Степановка — Катайга соединяет поселок с районным и областным центром. Местные предприниматели потратили 27 часов, чтобы проехать 96 км дороги. Они привезли в населенный пункт продукты. Для сравнения, зимой весь путь из Томска до Катайги можно преодолеть за 10 часов.

За нашей дорогой никто не следит, что-то делали три года назад, но с паводком дорогу смыло. Это единственная дорога, которая соединяет Катайгу с Томском, — рассказали ТВ2 очевидцы.

Катайга относится к труднодоступным населенным пунктам. Навигационный период начнется только с 3 мая, прокомментировала ТВ2 глава Верхнекетского района Светлана Альсевич.

Паводковые воды в этом году сильно поднялись. Такого у нас не было последние 20 лет. На дороге от воды образуются промоины. Водопропускная система не справляется. Дорога Степановка — Катайга труднодоступная. На этом участке есть проблемы. Пробоину должны сделать подрядчики на выходных, — отметила глава района.

Светлана Альсевич рассказала, что предпринимателей, которые привезли продукты в Катайгу, предупреждали о проблемных участках на дороге.





«Запас продуктов первой необходимости для таких труднодоступных мест делается заранее. К этому времени в Катайге закончились скоропортящиеся продукты: колбасные изделия, заморозка, яйца. Поэтому предприниматели рискнули по такой дороге поехать. Отмечу, что дорога в этом году очень плохая», — рассказала Светлана Альсевич.





Местные власти составили смету на ремонт дороги. Вышла сумма около 300 миллионов рублей. Для муниципального бюджета это неподъемная сумма, считает глава. На весь Верхнекетский район на обслуживание дорог выделяют только 19 миллионов.





Дорога Степановка — Катайга не имеет статуса регионального значения. У местных властей нет возможности ее содержать и приводить в порядок. На экстренные случаи в Катайгу прилетают вертолеты санавиации.





Катайга — один из отдаленных поселков Томской области, находится в 230 км от административного центра района — Белого Яра. Наиболее крупной рекой в районе является Кеть, в северо-восточной части Катайги находится водораздел рек Обь и Енисей и одна из достопримечательностей района, Обь-Енисейский канал.





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