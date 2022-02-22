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Единогласно: Госдума одобрила признание независимыми ДНР и ЛНР

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Депутаты Госдумы ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. 

Соглашения ратифицированы единогласно, их поддержали все 400 депутатов, присутствовавших на заседании. Кроме того, депутаты приняли поправку, согласно которой соглашения вступят в силу незамедлительно, а не через 10 дней после опубликования, как предусмотрено обычной процедурой.

Автор:  Госдума РФ
Автор:  Госдума РФ

При этом один из депутатов — Олег Смолин от КПРФ — признался, что «случайно задел сенсорный экран» и проголосовал против договора о дружбе, но попросил считать, что он «последовательно» голосовал «за».

В ходе обсуждение решение президента — признать суверенитет ДНР и ЛНР — поддержали лидеры всех думских фракций. 

В частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот день «историческим» и отметил, что «Россия готова к санкциям». По его словам, Минские соглашения нарушил именно Киев, а Россия была лишь гарантом их исполнения.

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей речи попросил поблагодарить президента, который «сделал все, чтобы спасти русский народ», «за мужество и ответственную позицию».

«Наш президент спас страну», — считает Володин. 

В свою очередь, представитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков отмечает, что из-за признания республик Донбасса санкции только усилятся, курс доллара вырастет и станет сложнее. Но также призывает поддержать решение президента.

Автор:  Госдума РФ
Вячеслав Даванков и Сангаджи Тарбаев
Автор:  Госдума РФ
Вячеслав Даванков и Сангаджи Тарбаев

Ранее парламенты республик Донбасса единогласно ратифицировали договоры. Договоры, заключенные с ЛНР и ДНР, допускают размещение на этой территории российских военных баз, но в МИД РФ сообщили, что пока не планируется этого делать. В документах также говорится, что валютой на территории республик Донбасса будет российский рубль. Договоры заключили сроком на 10 лет с возможностью продления.

В МИД РФ заявили, что Москва признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия. Там же добавили, что не хотят разрывать дипломатические отношения с Киевом.

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