Единогласно: Госдума одобрила признание независимыми ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Соглашения ратифицированы единогласно, их поддержали все 400 депутатов, присутствовавших на заседании. Кроме того, депутаты приняли поправку, согласно которой соглашения вступят в силу незамедлительно, а не через 10 дней после опубликования, как предусмотрено обычной процедурой.

Автор: Госдума РФ Автор: Госдума РФ

При этом один из депутатов — Олег Смолин от КПРФ — признался, что «случайно задел сенсорный экран» и проголосовал против договора о дружбе, но попросил считать, что он «последовательно» голосовал «за».

В ходе обсуждение решение президента — признать суверенитет ДНР и ЛНР — поддержали лидеры всех думских фракций.

В частности, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот день «историческим» и отметил, что «Россия готова к санкциям». По его словам, Минские соглашения нарушил именно Киев, а Россия была лишь гарантом их исполнения.

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своей речи попросил поблагодарить президента, который «сделал все, чтобы спасти русский народ», «за мужество и ответственную позицию». «Наш президент спас страну», — считает Володин. В свою очередь, представитель фракции «Новые люди» Владислав Даванков отмечает, что из-за признания республик Донбасса санкции только усилятся, курс доллара вырастет и станет сложнее. Но также призывает поддержать решение президента.

Автор: Госдума РФ Вячеслав Даванков и Сангаджи Тарбаев Автор: Госдума РФ Вячеслав Даванков и Сангаджи Тарбаев