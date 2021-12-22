«Единодушное решение»: Сергей Жвачкин все-таки получит награду «За заслуги перед Томской областью»

Губернатора региона Сергея Жвачкина все-таки наградят знаком отличия «За заслуги перед Томской областью». При этом, сам губернатор ранее говорил, что относится к этой идее отрицательно.

Ранее сообщалось, что Оксана Козловская, спикер областной Думы, вышла с предложением в комиссию по наградам Томской области: наградить губернатора Сергея Жвачкина знаком отличия «За заслуги перед Томской областью» за большой личный вклад в решение задач социально-экономического развития Томской области.

«Я должна сказать, что вопрос этот был обсужден со всеми председателями комитетов Законодательной думы Томской области, это наше было единодушное решение. Подписала документы, естественно, я, будучи председателем думы. Должна сказать, что мы отдельно рассматривали вопрос о поддержке его кандидатуры на совете думы и все члены совета, включая всех руководителей политических фракций, поддержали кандидатуру Сергея Анатольевича Жвачкина», — сообщила в ходе собрания облдумы Козловская.

Депутаты думы в ходе голосования решение о награждении поддержали.

Добавим, что накануне во время эфира Сергей Жвачкин отметил, что отрицательно относится к идее наградить его.

«Я не думаю, что у меня нет заслуг, я считаю, что не вовремя все это. Я знаю, что там уже решение принято наградной комиссией, но хотя бы отложите это. Я после службы не собираюсь никуда уезжать и жить буду в Томске, поэтому у вас будет возможность наградить меня еще, если вспомните обо мне», – сказал он.

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