Единая транспортная карта может появиться в Томске в декабре

Заместитель мэра Владимир Брюханцев на заседании комитета Думы по городскому хозяйству рассказал, как решается вопрос с внедрением единых транспортных карт.

«В декабре должны запустить единую карту. А далее уже в зависимости от того, какой тариф будет внедрен, будет прорабатываться вопрос бесплатных пересадок и так далее», — сказал заммэра Владимир Брюханцев.





Он добавил, что маршрутный транспорт Томска в соответствии с муниципальными контрактами оборудован терминалами.