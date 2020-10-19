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19 октября,
2020
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Единая транспортная карта может появиться в Томске в декабре

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Заместитель мэра Владимир Брюханцев на заседании комитета Думы по городскому хозяйству рассказал, как решается вопрос с внедрением единых транспортных карт.

Единая транспортная карта может появиться в Томске в декабре

«В декабре должны запустить единую карту. А далее уже в зависимости от того, какой тариф будет внедрен, будет прорабатываться вопрос бесплатных пересадок и так далее», — сказал заммэра Владимир Брюханцев. 


Он добавил, что маршрутный транспорт Томска в соответствии с муниципальными контрактами оборудован терминалами.

Ранее мэр Томска Иван Кляйн проучил внедрить систему единых транспортных карт до конца года. Как отмечал Владимир Брюханцев ранее, вопрос организации бесплатных пересадок упирается в величину тарифа.


«Почему в Москве это есть? Там тариф — 55 рублей в электротранспорте, за электроэнергию платят около 4 рублей. У нас 6,5-7 рублей платят за электричество, себестоимость поездки — 30 рублей, а тариф 21. Если сегодня сделать тариф 50 рублей, я вам гарантирую, что будете с пересадками ездить без дополнительной оплаты», — говорил заммэра.

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