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05 августа,
2020
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Новости

«Единая Россия» отказалась снимать с выборов депутата Носова

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Региональное отделение «Единой России» заявило, что не будет снимать с выборов в Законодательную Думу Томской области кандидатуру депутата Виктора Носова. Этого в своем обращении 3 августа потребовала инициативная группа жителей Академгородка, собравшая под инициативой около сотни подписей.

«Единая Россия» отказалась снимать с выборов депутата Носова
Фото: группа «Томск в защиту Академгородка, озер и леса» во «ВКонтакте»

Партия объяснила решение тем, что Носов «прошел все необходимые внутрипартийные процедуры для выдвижения» и идет в Думу по другому округу, к которому не относится территория Академгородка.

Свое отношение избиратели выразят самостоятельно в день голосования, «инициативная группа» граждан не может являться конечной инстанцией в 13-тысячном округе, — говорится в заявлении партии.

Недовольство жителей Академгородка вызвало то, что в конфликте между ними и крупным региональным застройщиком ОАО «ТДСК» из-за планируемой застройки зоны О-4 в микрорайоне «Наука» Носов поддержал своего работодателя (депутат является директором дочерней компании «ТДСК»). Тогда он заявил, что «никто ничего не застраивает, <...> мы приобрели участок и наводим на нем порядок». Также жители обвинили застройщика в «подвозе» подчиненных для фальсификации результатов общественных слушаний. Виктор Носов тогда объяснил, что «работники компании захотели высказать свое мнение и приехали».

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