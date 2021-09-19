«Единая Россия» опровергла информацию о подкупе голосов избирателей в Томске

Томское отделение ЕР оперативно прокомментировало информацию ТВ2 о подкупе голосов избирателей. Ранее молодой человек, представившийся Андреем, предложил томичке, жительнице одного из микрорайонов города, проголосовать за кандидата от партии «Единая Россия», который избирается в Госдуму по данному округу. Ее голос оценили в 800 рублей.

«Это чистая провокация. В СМИ появилось сообщение о том, что в Томске якобы зафиксировали попытку подкупа избирателей от кандидата партии «Единая Россия», который избирается в Госдуму по данному округу. Однако распространители данной информации предоставили фото договоров, которые якобы пытались заключить с томичкой. В документе указан округ 181, однако в пункте 4 этого "документа" почему-то указан Красноярский край», — рассказала ТВ2 пресс-секретарь регионального отделения партии Галина Шубина.

Она добавила, что все избирательные счета всех кандидатов были закрыты еще 16 сентября.

«Поэтому заключение каких-либо договоров в принципе не возможно», — подчеркнули в ЕР.

Добавим, что в целом за подкуп избирателей предусмотрена ответственность: для граждан штраф от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; для юридических лиц — от трехсот тысяч рублей.