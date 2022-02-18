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«Единая Россия» предложила усилить меры поддержки молодых семей

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Молодые семьи не могут своевременно получить помощь, так как в законодательстве нет четко прописанного определения. Также отсутствует единый подход к условиям предоставления мер поддержки таким семьям и единый возрастной критерий, который позволял бы пользоваться льготами, сообщается на сайте «Единой России». По данным партии, примерно в половине регионов действует всего лишь одна программа поддержки молодых семей — как правило, это помощь в улучшении жилищных условий.

«Собственные региональные программы для молодых семей реализуются в 46 регионах. Меры по поддержке студенческих семей предусмотрены только в девяти регионах. Мы определили пять регионов, в которых увидели максимальный набор мер — Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Новосибирская области и республика Мордовия. В этих регионах представлены как программы поддержки при приобретении жилья, так и другие виды помощи молодым и студенческим семьям», — сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

По словам Кузнецовой, далеко не все семьи, которые рассчитывают на поддержку, ее получают. В среднем по регионам за 2018-2020 годы только 51% молодых семей, которые подали заявки, смогли их получить. Остальные воспользоваться мерами поддержки не смогли.

По ее словам, для решения проблем в этой сфере в первую очередь необходимо сформировать методические рекомендации и распространить в регионах лучшие практики поддержки молодых семей на базе вузов. В частности, речь идет об открытии семейных комнат и групп кратковременного пребывания детей студентов. Эти инициативы уже получили поддержку Минобразования — ведомство к 1 сентября подготовит рекомендации по поддержке студенческих семей.

По словам замминистра науки Григория Гурова, подобные практики уже есть в ряде регионов. По его словам, также необходимо подумать о дополнительных мерах материальной поддержки студенческих семей — льготах на оплату обучения, организации летнего отдыха и санаторного лечения, использования спортивной инфраструктуры университетов и т.д. Одной из ключевых мер поддержки молодых семей остается материнский капитал. Сейчас в Минтруде обсуждаются возможные дополнительные изменения, направленные на расширение возможностей использования маткапитала.

«В Томской области более 17 тысяч малообеспеченных семей получают ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Сумма пособия рассчитывается от степени нуждаемости конкретной семьи. С 1 апреля 2022 года вступают в силу изменения правил комплексной оценки нуждаемости, которые, на мой взгляд, помогут большему количеству семей претендовать на получение пособия. Кроме того, при рождении в семье третьего или четвертого ребенка в регионе действует региональный материнский капитал в размере 100 тысяч, который доступен семьям, чей среднедушевой доход не превышает 2 величины прожиточного минимума», — отметила депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина.

Она добавила, что также в регионе действуют денежные выплаты на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей.

«Есть выплаты на оплату стоимости проезда детей к месту обучения, на оплату коммунальных услуг, на подготовку ребенка к школе. Дети до 6 лет по рецептам врачей бесплатно получают лекарственные средства. Все это составляет комплексный подход поддержки молодых нуждающихся семей», — подчеркнула депутат.

Анна Кузнецова предложила сформировать каталог лучших практик по предоставлению социальной помощи молодым семьям и при необходимости сформировать базу с предварительной оценкой эффективности. Озвученные на заседании комиссии «Единой России» инициативы будут проработаны с экспертами.

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