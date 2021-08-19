«Единая Россия» хочет запретить въезд в страну русофобам

Депутаты-единороссы подготовили законопроект, который запрещает въезд в Россию русофобам, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя думского комитета по информполитике, замсекретаря генсовета партии Александра Хинштейна. Его слова приводятся на сайте партии.

Как говорится на сайте партии, въезд в страну предполагается закрыть для иностранцев и людей без гражданства.

«Если возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку; оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны, оскверняют символы воинской славы России, уничтожают (повреждают) воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски и другие мемориалы, увековечивающие память погибших при защите Отечества; распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Великой Отечественной войны, о ветеранах ВОВ, пропагандируют, демонстрируют, изготавливают нацистскую или экстремистскую атрибутику (символику); а также отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и одобряют преступления нацистов», - приводятся на сайте слова Александра Хинштейна.

По словам Хинштейна, запрет должен стать ответом на случаи проявления русофобии на постсоветском пространстве. Он не уточнил, о чем конкретно идет речь.

«Впрочем, запрет на въезд – не означает индульгенцию. Каждая русофобская выходка должна получать адекватную правовую оценку со стороны властей тех государств, где такое происходит. Как раз об этом, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил накануне со своими казахстанским и кыргызстанским коллегами», – добавил депутат.

В партии заявили, что МВД как уполномоченный орган полностью поддерживает их инициативу.