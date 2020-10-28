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28 октября,
2020
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Еда и антисептики: как томский бизнес помогает врачам

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
3 часа назад

Томские предприниматели благодарят врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией. Томский бизнес пытается помочь медикам, для них бесплатно готовят обеды, привозят в больницы продукты и антисептики. Как можно помочь врачам в Томске, в материале ТВ2. 

#СПАСИБОВРАЧАМ

Депутат гордумы Владимир Самокиш запустил акцию #СПАСИБОВРАЧАМ. Как сообщил Владимир в Instagram, он сам развозит в томские больницы кондитерские изделия. 


«Во время предыдущих моих набегов в ковидные стационары с грузом кондитерки медработники намекали мне, что не конфетой и печеньем единым живы люди в белых халатах, — пишет Владимир, —  Помня о том, что лучшая рыба — это колбаса, начал искать колбасного мецената. И нашел —  это коллеги из сети магазинов «Ярче!». Теперь нашим докторам и медсестрам будет не только сладко, но и мясисто во время перерывов на их тяжелых постах».

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В нашем полку прибыло! Это касается как количества больниц и медиков, противостоящих ковиду, так и доноров акции #спасибоврачам Во время предыдущих моих набегов в ковидные стационары с грузом кондитерки , медработники тонко(но прямо!) намекали мне, что не конфетой/печеньем единым живы люди в белых халатах. Помня о том, что лучшая рыба- это колбаса, начал искать колбасного мецената. И нашёл- это коллеги из сети магазинов «ярче!». Теперь нашим докторам и медсёстрам будет не только сладко, но и мясисто во время перерывов на их тяжёлых постах. Появление колбасы наши эскулапы всячески приветствовали и даже не выражали новых пожеланий . Это, конечно, временно, но ведь и новых участников-предпринимателей мы успеем найти и приобщить к #спасибоврачам😀 Победим только вместе!!!

Публикация от Владимир Самокиш (@samokish_vladimir)

Томская компания ТД «Новохим» подарила 300 кг дезинфицирующих таблеток больницам Томска.

«Мы хотим поддержать врачей во время тяжелой ситуации с коронавирусом в Томске, — рассказал ТВ2 гендиректор компании Максим Лучшев. — Мы отвезли по сто килограммов хлорсодержащих таблеток для обработки медучреждений на станцию скорой медицинской помощи, в горбольницу № 3 и МСЧ «Строитель». 

Фото: Максим Лучшев
Фото: Максим Лучшев
Еда и антисептики: как томский бизнес помогает врачам
Еда и антисептики: как томский бизнес помогает врачам
Еда и антисептики: как томский бизнес помогает врачам

Кафе «Гости» уже неделю кормит горячими обедами и булочками врачей горбольницы № 3. 

Еда и антисептики: как томский бизнес помогает врачам
Фото: Оксана Березина

«Мы решили помогать врачам в это сложное для всех время, — говорит гендиректор кафе Оксана Березина. — Мы готовим горячие обеды медикам четыре раза в неделю. Получается около 25 порций за раз,  за которыми специально приезжают из больницы. Это совсем не вредит компании. До этого мы четыре месяца кормили горячими обедами волонтеров». 

Еда и антисептики: как томский бизнес помогает врачам
Фото: Оксана Березина

К акции могут присоединиться все томские предприниматели или руководители предприятий. Для этого нужно написать сообщение депутату в Instagram.

Помочь врачам в Томске могут не только предприниматели. Движение волонтеров-медиков приглашает студентов помочь томским больницам и поликлиникам в период пандемии новой коронавирусной инфекции. 


Студенты-медики могут измерять температуру на входе в медучреждение, работать с документами и обзванивать пациентов с ОРВИ. 

В Томской области за сутки подтвердили коронавирус еще у 196 жителей Томской области. Это новый антирекорд.  Регион накануне перешел отметку в 11 тысяч заболевших. В общероссийском рейтинге регион занимает 21 место по приросту заболевших за сутки.

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