Еда и антисептики: как томский бизнес помогает врачам

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Томские предприниматели благодарят врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией. Томский бизнес пытается помочь медикам, для них бесплатно готовят обеды, привозят в больницы продукты и антисептики. Как можно помочь врачам в Томске, в материале ТВ2.

#СПАСИБОВРАЧАМ

Депутат гордумы Владимир Самокиш запустил акцию #СПАСИБОВРАЧАМ. Как сообщил Владимир в Instagram, он сам развозит в томские больницы кондитерские изделия.

«Во время предыдущих моих набегов в ковидные стационары с грузом кондитерки медработники намекали мне, что не конфетой и печеньем единым живы люди в белых халатах, — пишет Владимир, — Помня о том, что лучшая рыба — это колбаса, начал искать колбасного мецената. И нашел — это коллеги из сети магазинов «Ярче!». Теперь нашим докторам и медсестрам будет не только сладко, но и мясисто во время перерывов на их тяжелых постах».

Томская компания ТД «Новохим» подарила 300 кг дезинфицирующих таблеток больницам Томска.

«Мы хотим поддержать врачей во время тяжелой ситуации с коронавирусом в Томске, — рассказал ТВ2 гендиректор компании Максим Лучшев. — Мы отвезли по сто килограммов хлорсодержащих таблеток для обработки медучреждений на станцию скорой медицинской помощи, в горбольницу № 3 и МСЧ «Строитель».

Кафе «Гости» уже неделю кормит горячими обедами и булочками врачей горбольницы № 3.

Фото: Оксана Березина

«Мы решили помогать врачам в это сложное для всех время, — говорит гендиректор кафе Оксана Березина. — Мы готовим горячие обеды медикам четыре раза в неделю. Получается около 25 порций за раз, за которыми специально приезжают из больницы. Это совсем не вредит компании. До этого мы четыре месяца кормили горячими обедами волонтеров».

Фото: Оксана Березина

К акции могут присоединиться все томские предприниматели или руководители предприятий. Для этого нужно написать сообщение депутату в Instagram.

Помочь врачам в Томске могут не только предприниматели. Движение волонтеров-медиков приглашает студентов помочь томским больницам и поликлиникам в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

Студенты-медики могут измерять температуру на входе в медучреждение, работать с документами и обзванивать пациентов с ОРВИ.