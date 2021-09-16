Кандидат в депутаты Борис Дзгоев считает, что на него пытаются надавить с помощью налоговиков

Кандидат в депутаты по Кировскому избирательному округу №2 Борис Дзгоев считает, что власть пытается оказать давление на него через налоговую инспекцию. 15 сентября во время агитации на кубе в Южных воротах к нему подошла сотрудница налоговой инспекции в сопровождении полицейского и вручила повестку о вызове в налоговую. Видео разговора с сотрудницей и полицейским Борис Дзгоев выложил на своей страничке в Инстаграм:
Я зарегистрировался кандидатом в депутаты по 2-му Кировскому округу 6 августа. Решение принять участие в выборах мне очень тяжело далось, потому что я предприниматель и у меня есть небольшая компания. Конечно, я опасался, что могут на меня давить через этот мой крохотный бизнес, но тем не менее решил, что надо участвовать самому в политике. Я считаю, что у меня получилась эффективная избирательная кампания и поэтому власти заинтересовались моей персоной. Не буду скрывать, что активное участие в моей кампании принимают популярные депутаты Думы города Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.
Так вот, 23 августа появилось решение о срочной выездной проверке по всем существующим и уже не существующим моим предприятиям. В частности, по маленькой строительно-ремонтной фирме, которая находится в стадии ликвидации. Плюс начали выездную проверку по действующей фирме ООО «ТКС», которая является просто микробизнесом даже по томским меркам. Ее начали сразу, как только мы сдали отчет по третьему кварталу. Из налоговой мне начинают звонить каждый день с требованием прийти на комиссию. Я говорю: «Вызывайте, пожалуйста, повесткой по месту прописки и после выборов я обязательно к вам приду». У меня микрокомпания и небольшая выручка, но мы всегда исправно платили все налоги. За пять лет существования компании у нас не было ни одного нарекания от налоговой. А сейчас вдруг инспектор в сопровождении полиции вручает мне повестку прямо во время агитационной работы! Т.е. люди вычислили, где я нахожусь и отследили мое перемещение по городу. Я считаю, что полиция была использована для устрашения меня. Наверное, они думали, что я быстро сверну свой куб и убегу. Правда выемки документов с маски-шоу не стали устраивать, видимо, побоялись широкой огласки, — рассказал ТВ2 Борис Дзгоев.
ТВ2 направило запрос в пресс-службу ФНС России по Томской области с просьбой разъяснить, почему собственно для вручения обычной повестки в налоговую инспекцию были привлечены силы полиции.
Отметим, что кандидатуру Бориса Дзгоева на втором избирательном округе поддержали и коммунисты. «Из-за жёсткого административного давления не все наши кандидаты смогли принять участие в выборах. Но чтобы обновить Законодательную Думу по-настоящему, нельзя отдавать «ЕР» без борьбы ни одного округа. Наш сторонник, Роман Устиненко, баллотировался по 2 округу, но был вынужден снять свою кандидатуру с выборов. Поэтому мы призываем наших сторонников поддержать кандидата Бориса Дзгоева», - написала лидер томских коммунистов Наталья Барышникова.
От партии власти «Единой России» на этом округе выдвинут владелец «Горсетей» Владимир Резников. С 2001 года он постоянно избирался депутатом то облдумы, то Гордумы. Таким образом участвует в местной политике уже 20 лет. 13 сентября в связи с 75-летием со дня рождения Владимир Резников был удостоен медали ордена святого благоверного князя Даниила Московского. Высокую награду Русской Православной Церкви вручил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.
Напомним, что выборы депутатов VII созыва Законодательной Думы региона пройдут 17, 18 и 19 сентября. При этом из 42 кандидатов в парламент 21 человек избирается по одномандатным округам и 21 по спискам от партий.
Отметим, избирательная комиссия отказала в регистрации на выборы в Думу нескольким депутатам. Например, депутату Гордумы Максиму Забелину, который шел на выборы в Облдуму от КПРФ, отказали в регистрации из-за участия в митинге 30 января. Он лишился пассивного избирательного права после принятого недавно закона о запрете на участие в выборах людям, причастным к «экстремизму». Также в регистрации отказали самовыдвиженцу из Катайги Алексею Орловскому.