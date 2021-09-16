Кандидат в депутаты Борис Дзгоев считает, что на него пытаются надавить с помощью налоговиков

Я зарегистрировался кандидатом в депутаты по 2-му Кировскому округу 6 августа. Решение принять участие в выборах мне очень тяжело далось, потому что я предприниматель и у меня есть небольшая компания. Конечно, я опасался, что могут на меня давить через этот мой крохотный бизнес, но тем не менее решил, что надо участвовать самому в политике. Я считаю, что у меня получилась эффективная избирательная кампания и поэтому власти заинтересовались моей персоной. Не буду скрывать, что активное участие в моей кампании принимают популярные депутаты Думы города Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

Так вот, 23 августа появилось решение о срочной выездной проверке по всем существующим и уже не существующим моим предприятиям. В частности, по маленькой строительно-ремонтной фирме, которая находится в стадии ликвидации. Плюс начали выездную проверку по действующей фирме ООО «ТКС», которая является просто микробизнесом даже по томским меркам. Ее начали сразу, как только мы сдали отчет по третьему кварталу. Из налоговой мне начинают звонить каждый день с требованием прийти на комиссию. Я говорю: «Вызывайте, пожалуйста, повесткой по месту прописки и после выборов я обязательно к вам приду». У меня микрокомпания и небольшая выручка, но мы всегда исправно платили все налоги. За пять лет существования компании у нас не было ни одного нарекания от налоговой. А сейчас вдруг инспектор в сопровождении полиции вручает мне повестку прямо во время агитационной работы! Т.е. люди вычислили, где я нахожусь и отследили мое перемещение по городу. Я считаю, что полиция была использована для устрашения меня. Наверное, они думали, что я быстро сверну свой куб и убегу. Правда выемки документов с маски-шоу не стали устраивать, видимо, побоялись широкой огласки, — рассказал ТВ2 Борис Дзгоев.