Томские перевозчики собираются бойкотировать ЕСПБ из-за маленьких компенсаций

Перевозчики, работающие на автобусных маршрутах Томска и Северска, подписали открытое письмо с просьбой решить вопрос о компенсациях по единому проездному. Компании пожаловались на то, что получают из бюджета компенсации, не покрывающие стоимость проезда, а соответственно, теряют прибыль. Помимо жителей региона оно адресовано главам исполнительной, законодательной и представительной власти, а также Генпрокуратуре и бизнес-омбудсмену Борису Титову.

Подписанты указывают на то, что первая редакция закона о мерах социальной поддержки, принятого в Томской области в 2014 году, и соответствующее постановление обладминистрации предусматривают только частичное возмещение расходов перевозчикам по ЕСПБ. Они считают несправедливой ситуацию, в которой основную часть перевозок по единому проездному осуществляют городские перевозчики, а компенсацию полной стоимости каждого проезда по закону получают только перевозчики на междугородних и пригородных маршрутах.

Также две компании из числа подписантов («РужАвто» и «Росич») обращались в Томский областной суд с требованием признать недействительным пункт постановления, обязывающий власти компенсировать только часть стоимости перевозок по ЕСПБ. Суд посчитал, что постановление принято компетентным органом и соответствует всем законам, и в сентябре прошлого года отклонил иск.

21 января Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил решение Томского облсуда. Апелляцию удовлетворили, признав недействительным абзац постановления, который устанавливал методику расчета для распределения субсидии. При этом других методик расчета в Томской области не существует.