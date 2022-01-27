Томские перевозчики собираются бойкотировать ЕСПБ из-за маленьких компенсаций

Перевозчики, работающие на автобусных маршрутах Томска и Северска, подписали открытое письмо с просьбой решить вопрос о компенсациях по единому проездному. Компании пожаловались на то, что получают из бюджета компенсации, не покрывающие стоимость проезда, а соответственно, теряют прибыль. Помимо жителей региона оно адресовано главам исполнительной, законодательной и представительной власти, а также Генпрокуратуре и бизнес-омбудсмену Борису Титову.
Подписанты указывают на то, что первая редакция закона о мерах социальной поддержки, принятого в Томской области в 2014 году, и соответствующее постановление обладминистрации предусматривают только частичное возмещение расходов перевозчикам по ЕСПБ. Они считают несправедливой ситуацию, в которой основную часть перевозок по единому проездному осуществляют городские перевозчики, а компенсацию полной стоимости каждого проезда по закону получают только перевозчики на междугородних и пригородных маршрутах.
Также две компании из числа подписантов («РужАвто» и «Росич») обращались в Томский областной суд с требованием признать недействительным пункт постановления, обязывающий власти компенсировать только часть стоимости перевозок по ЕСПБ. Суд посчитал, что постановление принято компетентным органом и соответствует всем законам, и в сентябре прошлого года отклонил иск.
21 января Пятый апелляционный суд в Новосибирске отменил решение Томского облсуда. Апелляцию удовлетворили, признав недействительным абзац постановления, который устанавливал методику расчета для распределения субсидии. При этом других методик расчета в Томской области не существует.
«Расхождение в размере оплаты стоимости перевозок по ЕСПБ и утвержденным тарифом было более чем существенным, оно отличалось в сотни раз <...> Однако перевозчики не имеют возможности оказывать бесплатные услуги по перевозке пассажиров по ЕСПБ», — заявили авторы обращения.
Подписавшие письмо перевозчики фактически отказались от работы по ЕСПБ, заявив, что намерены требовать у граждан с единым проездным плату по действующему тарифу. Бойкот ЕСПБ они обещают продолжить до тех пор, пока областные власти не начнут полностью компенсировать такие перевозки.
Авторы письма также заявили, что выдающиеся сейчас единые проездные недействительны, т.к на них отсутствуют названия выдавших документы организаций и виды транспорта, на которые распространяется проездной. Отдельно перевозчики обратились к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с просьбой приостановить действие ЕСПБ на территории региона и как можно скорее внести изменения в постановление администрации.
Кто подписал письмо
— Томский автотранспортный союз;
— Ассоциация содействия развитию транспортной отрасли;
— «РужАвто» (Томск, маршруты 19, 29 и 53);
— «Движение 2015» (Томск, маршруты 8,9 и 22)
— «Лана» (Томск, маршруты 4, 11 ,12 и 20);
— «ЕТВ» (Северск, маршруты 7, 10, 17, 30, 31, 141, 142, 401 и 514);
— «РегионСибирь» (Северск, маршруты 9 и 32);
— «Росич» (Томск, бывший перевозчик маршрута 25/52)
— «АНЯ» (Томск, маршрут 30/33)
— «Маршрутная транспортная компания» (Северск, маршруты 29 и 145)
— ИП Радишевская О.Н. (Томск, маршрут 23).