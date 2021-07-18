Дым от лесных пожаров накрыл Якутск и еще полсотни населенных пунктов

Дымом от лесных пожаров накрыло 51 населенный пункт в Якутии, включая и столицу республики — Якутск. Из-за плохой видимости в воскресенье здесь была временно прекращена работа аэропорта, а также приостановлено судоходство на реке Лена.

Автор: ykt.ru

На заседании оперштаба республики по охране лесов от пожаров сообщили, что чрезвычайно высокий, пятый класс пожарной опасности, наблюдается в пяти районах — Горном, Намском, Усть-Алданском, Томпонском, Оймяконском.

Автор: ykt.ru

18 июля глава Якутии Айсен Николаев выступил с обращением к населению республики по поводу тяжелой ситуации, связанной с лесными пожарами:

«На сегодняшний день 51 населенный пункт и город Якутск находятся в зоне задымленности. Совершенно понятно, что каждый житель нашей республики серьезно обеспокоен из-за удушающего, едкого дыма, особенно страдают дети и пожилые граждане. Сегодня ситуация действительно крайне сложная. Все силы и средства брошены на борьбу с огнем. Угрозы огня ни городу Якутску, ни другим населенным пунктам республики нет».

Глава Якутии отметил, что на тушении пожаров сейчас задействовано 2248 человек, 271 единица техники. Работают 22 воздушных судна, в том числе Минобороны и МЧС России.

Автор: 14.mchs.gov.ru

По данным региональной диспетчерской службы, всего на утро 18 июля на территории лесного фонда республики действовало 223 природных пожара. Принимались меры по тушению 70 лесных пожаров на территории 16 муниципальных образований. Были локализованы 12 пожаров на территории, столько же — ликвидированы.

"За сутки количество природных пожаров увеличилось на 10 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 100 тысяч гектар за счет прироста площадей на действующих пожарах и обнаружения 22 новых очагов. Сегодня аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Мирнинского, Горного и Оймяконского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России и Министерства обороны РФ", — комментировал утром 18 июля ситуация в регионе начальник ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

Автор: ykt.ru