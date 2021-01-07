Двухлетнему малышу из Томска нужна помощь

«Артем с рождения развивался по всем стандартам, — пишет мама мальчика Кристина на сайте «Обыкновенного чуда». — Присутствовал лепет, звукоподражания, первые слова. В 1,3 года он перестал откликаться на имя, и я заподозрила, что у ребенка проблемы со слухом. Сначала мы связали это с прививкой. Затем прошли много обследований, сдали генетический анализ на выявление гена тугоухости, и нам подтвердили, что у ребенка мутации гена связаны с изменением структуры белка коннексина-26, отвечающего за тугоухость. Это означает, что ребенок был обречен на потерю слуха в возрасте до 2-ух лет».