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07 января,
2021
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Новости

Двухлетнему малышу из Томска нужна помощь

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Артему Кудинову два года. У мальчика двусторонняя нейросенсорная тугоухость IV степени. Это значит — абсолютная глухота. 

«Артем с рождения развивался по всем стандартам, — пишет мама мальчика Кристина на сайте «Обыкновенного чуда». — Присутствовал лепет, звукоподражания, первые слова. В 1,3 года он перестал откликаться на имя, и я заподозрила, что у ребенка проблемы со слухом. Сначала мы связали это с прививкой. Затем прошли много обследований, сдали генетический анализ на выявление гена тугоухости, и нам подтвердили, что у ребенка мутации гена связаны с изменением структуры белка коннексина-26, отвечающего за тугоухость. Это означает, что ребенок был обречен на потерю слуха в возрасте до 2-ух лет».

Двухлетнему малышу из Томска нужна помощь

По словам мамы, единственное, что могло помочь Артему услышать звуки вновь — операция по кохлеарной имплантации. 

«Кохлеарный имплант — это электронный прибор, с помощью которого глухие люди могут слышать окружающие звуки и речь, — объясняет в своем блоге на сайте фонда мама Артема. — Он состоит из внутренней и внешней части. Внутреннюю часть хирург вживляет в ухо глухого пациента. Внешняя часть с процессором располагается на ухе и/или голове пациента. Она улавливает звуки, речь и передает их через кожу головы во внутреннюю часть».

Операцию на одно ушко Артему сделали летом 2020 года. Теперь ребенку предстоит пройти слухоречевую реабилитацию. То есть, научиться слышать и говорить. Курсы платной реабилитации проходят в Москве. Мальчику нужно пройти за год два двухнедельных курса. Это стоит 260 тысяч рублей. Пока собрано немногим более 80 тысяч. Помочь Артему можно здесь.

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