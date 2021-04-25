Двухлетнему Арсению с ДЦП требуется 90 тысяч на реабилитацию

Двухлетнему томичу Арсению Бараулину с ДЦП нужно пройти курс реабилитации в центре «Шаг вперед», стоимостью 90 тысяч рублей. Об этом сообщает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».

Арсений родился на сроке 26,6 недель.





«Глубокая недоношенность так же могла сыграть роль в сегодняшнем диагнозе, — считает мама Арсения Ксения,— Мы лежали в больнице до 2,5 месяцев, а уже в 5 месяцев начали лечение у мануального терапевта. Так же проходили курсы массажа, лфк и физиотерапии.









После вмешательства мануального терапевта, без лфк, ребенок стал ползать на четвереньках, до этого Арсений тащил ноги за собой. Сейчас мальчик встает у опоры, делает шаги, правильно ползает.