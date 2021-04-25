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25 апреля,
2021
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Двухлетнему Арсению с ДЦП требуется 90 тысяч на реабилитацию

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Двухлетнему томичу Арсению Бараулину с ДЦП нужно пройти курс реабилитации в центре «Шаг вперед», стоимостью 90 тысяч рублей. Об этом сообщает благотворительный фонд «Обыкновенное чудо».

Арсений
Арсений

Арсений  родился на сроке 26,6 недель.


«Глубокая недоношенность так же могла сыграть роль в сегодняшнем диагнозе, — считает мама Арсения Ксения,—  Мы лежали в больнице до 2,5 месяцев, а уже в 5 месяцев начали лечение у мануального терапевта. Так же проходили курсы массажа, лфк и физиотерапии.



После вмешательства мануального терапевта, без лфк, ребенок стал ползать на четвереньках, до этого Арсений тащил ноги за собой. Сейчас мальчик встает у опоры, делает шаги, правильно ползает.

Двухлетнему Арсению с ДЦП требуется 90 тысяч на реабилитацию

«Обратиться за помощью мы решили, потому что не хватает финансов для полного курса, а он нам очень необходим, так как у Арсения есть большие шансы стать здоровым мальчишкой. Он очень активный мальчик и любознательный, отлично ладит с ребятишками». 


Узнать о том, как можно помочь Арсению, вы всегда можете по ссылке

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