Добрые новости
31 июля,
2020
1
фото
Новости

Двух заблудившихся в лесу подростков нашли в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Больше десяти часов велись поиски 16-летнего Александра Богданова и 17-летнего Ивана Кустовицкого, которые заблудились в лесу в Томском районе. 

Информация о том, что подростки заблудились, поступила на телефон 112 в час ночи 31 июля.


«По железнодорожным путям юноши возвращались из села Октябрьское домой. Решив сократить путь, они свернули в лес. Через некоторое время, поняв, что самостоятельно не смогут выйти к своему поселку, подростки позвонили в Службу спасения», — отмечает пресс-служба регионального МЧС.


Начались поиски. В них участвовали порядка 30 человек — сотрудники регионального МЧС, полиции, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы, работники областной противопожарной службы, представители администрации района, волонтеры «Лизы Алерт», родственники заблудившихся.


В половине первого дня подростки вышли на дорогу, где их встретили сотрудники полиции.

Двух заблудившихся в лесу подростков нашли в Томской области

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.