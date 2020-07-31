Двух заблудившихся в лесу подростков нашли в Томской области

Больше десяти часов велись поиски 16-летнего Александра Богданова и 17-летнего Ивана Кустовицкого, которые заблудились в лесу в Томском районе.

Информация о том, что подростки заблудились, поступила на телефон 112 в час ночи 31 июля.





«По железнодорожным путям юноши возвращались из села Октябрьское домой. Решив сократить путь, они свернули в лес. Через некоторое время, поняв, что самостоятельно не смогут выйти к своему поселку, подростки позвонили в Службу спасения», — отмечает пресс-служба регионального МЧС.





Начались поиски. В них участвовали порядка 30 человек — сотрудники регионального МЧС, полиции, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы, работники областной противопожарной службы, представители администрации района, волонтеры «Лизы Алерт», родственники заблудившихся.





В половине первого дня подростки вышли на дорогу, где их встретили сотрудники полиции.