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Главная Новости Двух военнослужащих осудили условно за вымогательство и кражу паспорта
Новости

Двух военнослужащих осудили условно за вымогательство и кражу паспорта

ТВ2
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2 часа назад

Инцидент произошел 21 марта 2020 года, двое военнослужащих, находясь на одной из улиц Северска, «желая незаконно обогатиться за счет М., совместно применили насилие к потерпевшему, после чего Г. и Р. совместно потребовали от М. передать им денежные средства в размере 20000 рублей». Мужчина согласился передать им требуемую сумму, чтобы прекратить насилие.

Кроме того, военнослужащие похитили из находившейся при потерпевшем сумки паспорт, чтобы тот точно им передал деньги.

В итоге суд квалифицировал эти преступления, как вымогательство и похищение документов. Статьи предполагали наказание в виде лишение свободы на два года и шесть месяцев и штрафом в размере 20 тысяч рублей.

С учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства в виде возмещения вреда и принесения извинений потерпевшему, а также с учетом личности подсудимых, суд посчитал возможным исправление без реальной изоляции от общества. И приговорил их к двум годам условного срока.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Томский гарнизонный суд приговорил к условному сроку двух военнослужащих за вымогательство и кражу паспорта. Об этом сообщается на сайте суда. 

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