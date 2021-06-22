Двух военнослужащих осудили условно за вымогательство и кражу паспорта

Инцидент произошел 21 марта 2020 года, двое военнослужащих, находясь на одной из улиц Северска, «желая незаконно обогатиться за счет М., совместно применили насилие к потерпевшему, после чего Г. и Р. совместно потребовали от М. передать им денежные средства в размере 20000 рублей». Мужчина согласился передать им требуемую сумму, чтобы прекратить насилие.

Кроме того, военнослужащие похитили из находившейся при потерпевшем сумки паспорт, чтобы тот точно им передал деньги.

В итоге суд квалифицировал эти преступления, как вымогательство и похищение документов. Статьи предполагали наказание в виде лишение свободы на два года и шесть месяцев и штрафом в размере 20 тысяч рублей.

С учетом наличия смягчающего наказание обстоятельства в виде возмещения вреда и принесения извинений потерпевшему, а также с учетом личности подсудимых, суд посчитал возможным исправление без реальной изоляции от общества. И приговорил их к двум годам условного срока.

Приговор пока в законную силу не вступил.