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Главная Новости Двух томичей обвиняют в организации фиктивных браков для легализации мигрантов
Новости

Двух томичей обвиняют в организации фиктивных браков для легализации мигрантов

ТВ2
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14 часов назад

Сотрудники ФСБ выявили двух томичей, занимавшихся организацией фиктивных браков россиян с иностранцами. Таким способом задержанные легализовали более 20 мигрантов из Закавказья и стран Центральной Азии.

Задержанные томичи организовывали заключение фиктивных браков россиян с иностранцами для получения разрешения на временное проживание вне квоты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Один из задержанных находится в СИЗО, второй под подпиской о невыезде. Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по статье «организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в РФ». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

 

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