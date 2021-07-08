Двух томичей обвиняют в организации фиктивных браков для легализации мигрантов

Сотрудники ФСБ выявили двух томичей, занимавшихся организацией фиктивных браков россиян с иностранцами. Таким способом задержанные легализовали более 20 мигрантов из Закавказья и стран Центральной Азии.

Задержанные томичи организовывали заключение фиктивных браков россиян с иностранцами для получения разрешения на временное проживание вне квоты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Один из задержанных находится в СИЗО, второй под подпиской о невыезде. Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовное дело по статье «организация группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания иностранных граждан в РФ». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.